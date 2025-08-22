Fútbol Internacional

Bayern arrasa al Leipzig en el arranque de la Bundesliga

El Bayern Múnich goleó este viernes por 6-0 al RB Leipzig en el inicio de la Bundesliga con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 17:51
Harry Kane (i) supera la salida del arquero rival, Peter Gulacsi, y anota uno de sus tres goles en la victoria 6-0 del Bayern sobre Leipzig.
Harry Kane (i) supera la salida del arquero rival, Peter Gulacsi, y anota uno de sus tres goles en la victoria 6-0 del Bayern sobre Leipzig.RONALD WITTEK

El Bayern, vigente campeón de Alemania, salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.

Pero el Bayern se apoderó de la pelota y no permitió prácticamente nada. Harry Kane anotó un triplete y el Bayern Múnich inició la defensa de su título de la Bundesliga con una goleada 6-0 al Leipzig. El equipo bávaro dominó con la excepción de un período de 15 minutos después del medio tiempo, cuando Antonio Nusa estuvo cerca de marcar para los visitantes.

* Bayern Múnich 6-Leipzig 0. Goles: 27’ y 42’ Michael Olise, 32’ Luis Díaz, 64’, 74’ y 78’ Harry Kane (BM). Ast: 75.000.

La primera fecha continúa este sábado: 10:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim (ESPN5); 10:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen; 10:30 Friburgo - Augsburgo; 10:30 Unión Berlín - Stuttgart; 10:30 Heidenheim - Wolfsburgo; 13:30 St Pauli-Dortmund.

Domingo: 10:30 Maguncia - Colonia; 12:30 Borussia Mönchengladbach - Hamburgo.

