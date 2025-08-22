Bayern arrasa al Leipzig en el arranque de la Bundesliga

El Bayern, vigente campeón de Alemania, salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.
Pero el Bayern se apoderó de la pelota y no permitió prácticamente nada. Harry Kane anotó un triplete y el Bayern Múnich inició la defensa de su título de la Bundesliga con una goleada 6-0 al Leipzig. El equipo bávaro dominó con la excepción de un período de 15 minutos después del medio tiempo, cuando Antonio Nusa estuvo cerca de marcar para los visitantes.
* Bayern Múnich 6-Leipzig 0. Goles: 27’ y 42’ Michael Olise, 32’ Luis Díaz, 64’, 74’ y 78’ Harry Kane (BM). Ast: 75.000.
La primera fecha continúa este sábado: 10:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim (ESPN5); 10:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen; 10:30 Friburgo - Augsburgo; 10:30 Unión Berlín - Stuttgart; 10:30 Heidenheim - Wolfsburgo; 13:30 St Pauli-Dortmund.
Domingo: 10:30 Maguncia - Colonia; 12:30 Borussia Mönchengladbach - Hamburgo.