Fabian Hürzeler habló del paso de Julio Enciso por el Brighton

El entrenador estadounidense defendió el paso del atacante de la Albirroja por el club, a pesar de las críticas sobre su rendimiento. “Hay varias razones, pero yo no diría que no funcionó. Algunos jugadores rinden mejor en ciertos entornos, algunos jugadores tienen dificultades con temas culturales, pero en general, no diría que fue un mal momento si él llegara a salir. Creo que todavía es un jugador muy joven con un gran potencial”, declaró el técnico.

El entrenador del Brighton enfatizó que el interés de otros grandes clubes es prueba del talento del paraguayo. “Si los grandes clubes están interesados en él, no diría que no jugó bien o que no lo pasó bien aquí en el Brighton. Puedes ver que hay un gran interés en él porque tiene un gran potencial, porque nos mostró cosas geniales. En general, hay algunas cosas que sin duda podrían ser mejores con respecto al entorno, con respecto a los temas culturales, pero creo que no fue un mal periodo”, afirmó Hürzeler.

El talentoso delantero formado en la cantera de Libertad, se unió al Brighton en junio de 2022, en una transferencia de 11 millones de euros, histórica para el fútbol paraguayo. Durante su tiempo en el equipo, no logró consolidarse como titular. Para conseguir más minutos, fue cedido al Ipswich Town en la primera mitad de esta temporada. Ahora, su futuro está en el fútbol francés, donde buscará recuperar su mejor nivel con la meta de regresar a la Premier League, esta vez para jugar el poderoso Chelsea, campeón de la primera edición del Mundial de Clubes.