Chelsea propina una dura paliza al West Ham

Palmer se retiró del equipo en el último minuto después de lesionarse en el calentamiento, antes de que el Chelsea perdiera por un gol en el sexto minuto en el Estadio Olímpico después de un disparo de larga distancia de Lucas Paquetá.
A partir de ahí, la situación fue rápidamente decayendo para el West Ham, que perdió 3-0 ante el ascendido Sunderland el fin de semana pasado en la primera ronda y fue derrotado incluso más estrepitosamente una semana después.
El Chelsea tuvo cinco goleadores diferentes: João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah. Tres de los goles llegaron en saques de esquina, donde el marcaje del West Ham fue inexistente.
* West Ham 1-Chelsea 5. Goles: 6’ Lucas Paquetá (WH); 15’ João Pedro, 23’ Pedro Neto, 34’ Enzo Fernández, 54’ Moisés Caicedo, 58’ Trevoh Chalobah (Ch).
El Sunderland de Omar Alderete buscará hoy su segunda victoria cuando enfrente al Burnley, mientras que el Brighton de Diego Gómez se presentará mañana en campo del Everton.
* La 2ª jornada sigue hoy: 08:30 Manchester City - Tottenham (ESPN); 11:00 Bournemouth - Wolverhampton (ESPN); 11:00 Brentford - Aston Villa; 11:00 Burnley - Sunderland (ESPN); 13:30 Arsenal - Leeds (Disney).
Domingo: 10:00 Crystal Palace - Nottingham (ESPN5); 10:00 Everton - Brighton; 12:30 Fulham - Manchester United (ESPN5).
Lunes: 16:00 Newcastle - Liverpool (Disney).
* Posiciones: Chelsea 4 puntos, Manchester City 3, Sunderland 3, Tottenham 3, Liverpool 3, Nottingham 3, Arsenal 3, Leeds 3. (Fuente AP y AFP).