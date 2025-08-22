Fútbol Internacional

Comienza la Serie A con Tony Sanabria desafiando al Milan

La temporada 2025-2026 de Serie A dará su pistoletazo de salida este sábado, con la visita del vigente campeón Napoli al recién ascendido Sassuolo, en una jornada en la que el Cremonese, con su fichaje estrella, el paraguayo Antonio Sanabria, desafía al poderoso AC Milan.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 18:33
La afición del Cremonese se ilusiona con la llegada de Antonio Sanabria, quien está convocado para enfrentar hoy al AC Milan.
La afición del Cremonese se ilusiona con la llegada de Antonio Sanabria, quien está convocado para enfrentar hoy al AC Milan.Gentileza

La plantilla de Antonio Conte, que el año pasado sorprendió llevándose el Scudetto, el cuarto en la historia del club, se ha reforzado en el mercato, con la ambición de luchar de nuevo por el campeonato y, por qué no, por la Liga de Campeones.

Lea más: Chelsea propina una dura paliza al West Ham

También iniciará la temporada contra un recién ascendido el AC Milan, que recibirá en San Siro al Cremonese, recién ascendido y que se ha reforzado con la llegada del ariete paraguayo Antonio Sanabria desde el Torino.

* Hugo Cuenca es otro paraguayo presente esta temporada en la Serie A, quien buscará emerger con el equipo del Genoa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Partidos de la 1ª fecha. Sábado: 13:30 Sassuolo-Napoli; 13:30 Genoa -Lecce; 15:45 Milan-Cremonese (ESPN4); 15:45 Roma-Bologna (ESPN).

Domingo: 13:30 Cagliari- Fiorentina; 13:30 Como-Lazio; 15:45 Juventus-Parma; 15:45 Atalanta-Pisa.

Lunes: 13:30 Udinese-Hellas Verona (ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).

-Los diez últimos campeones de Italia:

2025: Napoli

2024: Inter de Milán

2023: Napoli

2022: AC Milan

2021: Inter de Milán

2020: Juventus de Turín

2019: Juventus de Turín

2018: Juventus de Turín

2017: Juventus de Turín

2016: Juventus de Turín

-Clubes más laureados (entre paréntesis, año del último título:

1. Juventus 36 títulos (2020)

2. Inter de Milán 20 (2024)

3. AC Milan 19 (2022)

4. Génova 9 (1924)

5. Bolonia 7 (1964)

. Torino 7 (1976)

. Pro Vercelli 7 (1922)

8. Napoli 4 (2025)

9. AS Roma 3 (2001)

10. Fiorentina 2 (1969)

. Lazio 2 (2000) (Fuente: AFP)

Enlace copiado