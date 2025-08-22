Comienza la Serie A con Tony Sanabria desafiando al Milan

La temporada 2025-2026 de Serie A dará su pistoletazo de salida este sábado, con la visita del vigente campeón Napoli al recién ascendido Sassuolo, en una jornada en la que el Cremonese, con su fichaje estrella, el paraguayo Antonio Sanabria, desafía al poderoso AC Milan.