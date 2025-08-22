Comienza la Serie A con Tony Sanabria desafiando al Milan

La plantilla de Antonio Conte, que el año pasado sorprendió llevándose el Scudetto, el cuarto en la historia del club, se ha reforzado en el mercato, con la ambición de luchar de nuevo por el campeonato y, por qué no, por la Liga de Campeones.
También iniciará la temporada contra un recién ascendido el AC Milan, que recibirá en San Siro al Cremonese, recién ascendido y que se ha reforzado con la llegada del ariete paraguayo Antonio Sanabria desde el Torino.
* Hugo Cuenca es otro paraguayo presente esta temporada en la Serie A, quien buscará emerger con el equipo del Genoa.
* Partidos de la 1ª fecha. Sábado: 13:30 Sassuolo-Napoli; 13:30 Genoa -Lecce; 15:45 Milan-Cremonese (ESPN4); 15:45 Roma-Bologna (ESPN).
Domingo: 13:30 Cagliari- Fiorentina; 13:30 Como-Lazio; 15:45 Juventus-Parma; 15:45 Atalanta-Pisa.
Lunes: 13:30 Udinese-Hellas Verona (ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).
-Los diez últimos campeones de Italia:
2025: Napoli
2024: Inter de Milán
2023: Napoli
2022: AC Milan
2021: Inter de Milán
2020: Juventus de Turín
2019: Juventus de Turín
2018: Juventus de Turín
2017: Juventus de Turín
2016: Juventus de Turín
-Clubes más laureados (entre paréntesis, año del último título:
1. Juventus 36 títulos (2020)
2. Inter de Milán 20 (2024)
3. AC Milan 19 (2022)
4. Génova 9 (1924)
5. Bolonia 7 (1964)
. Torino 7 (1976)
. Pro Vercelli 7 (1922)
8. Napoli 4 (2025)
9. AS Roma 3 (2001)
10. Fiorentina 2 (1969)
. Lazio 2 (2000) (Fuente: AFP)