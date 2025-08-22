Fútbol Internacional

Alexis “Pulpito” Duarte podría llegar al Santos de Brasil

El zaguero central paraguayo Alexis “Pulpito” Duarte, actualmente en el Spartak de Moscú, estaría en etapa de negociaciones que podría llevarlo al Santos de Brasil, en lo que podría ser su vuelta a Sudamérica. El “Peixe”, que atraviesa una delicada situación en el Brasileirão, busca reforzar su plantel antes del cierre del mercado de fichajes, previsto para el 30 de agosto.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 20:46
Alexis Duarte debutó con el Spartak de Moscú
Alexis Duarte actualmente en el Spartak de Moscú, podría recalar al Santos de Brasil.@fcsm_official

Santos vive uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El equipo, una institución histórica en la élite del fútbol brasileño, ocupa una posición incómoda en la tabla de clasificación del Brasileirão y lucha por alejarse de la zona de descenso. Ante este panorama, la dirección del club ha decidido acelerar la contratación de refuerzos defensivos que permitan revertir la situación actual.

La posible llegada de Alexis Duarte responde a los problemas defensivos que ha mostrado el Santos a lo largo del año. El club ya cuenta con figuras como Neymar, así como con el reciente fichaje del extremo paraguayo Gustavo Caballero, en un claro esfuerzo por sumar experiencia y solidez a la plantilla. Duarte es conocido por su versatilidad y capacidad para aportar equilibrio, cualidades que podrían interesar al nuevo cuerpo técnico, liderado por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

El posible traspaso del defensor surgido de la cantera de Cerro Porteño, al fútbol brasileño coincide con su potencial convocatoria a la selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro. La situación del defensa en un club de la magnitud del Santos podría aumentar su visibilidad y participación en compromisos internacionales, brindando un impulso tanto a su carrera como al combinado guaraní.

La posible incorporación de Alexis Duarte se perfila como una de las decisiones más estratégicas de la temporada para el Santos. El “Peixe” apuesta a que, con la experiencia y solidez del defensor paraguayo, podría estabilizar su retaguardia y sumar puntos decisivos en la recta final del torneo. Se espera que la negociación se concrete antes del cierre de traspasos, con la esperanza de que “Pulpito” contribuya a revertir la mala racha y asegurar la permanencia en la máxima categoría.

