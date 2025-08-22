Julio Enciso superó la revisión y ficha en Estrasburgo de Francia

Julio Enciso realizó y superó hoy en Londres la segunda parte de las pruebas médicas para fichar por el Racing de Estrasburgo. El futbolista paraguayo jugará en la Ligue 1 de Francia por una temporada y posteriormente, será refuerzo del Chelsea. El contrato, por medio del consorcio BlueCo, que maneja ambos clubes, es hasta 2031 con opción a un año más.

“Julio Enciso ha completado la segunda parte de su examen médico en Londres. Aquí la imagen exclusiva del paraguayo de 21 años que se une al Estrasburgo esta temporada y luego será jugador del Chelsea. Contrato hasta junio de 2031 con BlueCo, opción a una temporada más”, escribió Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en el mercado de pases.