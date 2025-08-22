Lo Celso le da la victoria al Betis sobre Alavés

El Betis, que empató con el ascendido Elche en su primer partido de la temporada, dictó el partido después de que Lo Celso marcara en el minuto 16.
El mediocampista argentino remató con fuerza un rebote de un cabezazo de su compañero Cucho Hernández que pegó en un defensor y le cayó al mediocampista cerca del arco.
Lea más: Comienza la Serie A con Tony Sanabria desafiando al Milan
El Alavés había derrotado al ascendido Levante en su primer partido.
El Betis pasa a liderar la tabla con 4 puntos, uno delante del Barcelona, que este sábado enfrenta al Levante. El Real Madrid jugará el domingo en campo del Real Oviedo.
* Betis 1-Alavés 0. Gol: 16’ Giovani Lo Celso (B). Ast: 54.646.
La 2ª fecha sigue este sábado: 12:00 Mallorca-Celta (ESPN4); 14:30 Atlético Madrid-Elche; 16:30 Levante-Barcelona (Directv).
Domingo: 12:00 Osasuna-Valencia; 14:30 Villarreal-Girona; 14:30 Real Sociedad-Espanyol (ESPN4); 16:30 Oviedo- Real Madrid (ESPN).
Lunes: 14:30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano; 16:30 Sevilla-Getafe (ESPN4).
* Posiciones: Betis 4 puntos, Barcelona 3, Rayo 3, Getafe 3, Villarreal 3, Athletic 3, Alavés 3, Espanyol 3, Real Madrid 3. (Fuente: AP y AFP).