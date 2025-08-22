Lo Celso le da la victoria al Betis sobre Alavés

Fútbol Internacional

El argentino Giovani Lo Celso anotó un gol tempranero y el Real Betis venció este viernes 1-0 al Alavés para su primera victoria en La Liga española de fútbol.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 18:52
SEVILLA, 22/08/2025.- El centrocampista argentino del Betis Giovani Lo Celso celebra tras anotar el 1-0 durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el Alavés, este viernes en el estadio de la Cartuja. EFE/ José Manuel Vidal
SEVILLA, 22/08/2025.- El centrocampista argentino del Betis Giovani Lo Celso celebra tras anotar el 1-0 durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el Alavés, este viernes en el estadio de la Cartuja. EFE/ José Manuel Vidal

El Betis, que empató con el ascendido Elche en su primer partido de la temporada, dictó el partido después de que Lo Celso marcara en el minuto 16.

El mediocampista argentino remató con fuerza un rebote de un cabezazo de su compañero Cucho Hernández que pegó en un defensor y le cayó al mediocampista cerca del arco.

El Alavés había derrotado al ascendido Levante en su primer partido.

El Betis pasa a liderar la tabla con 4 puntos, uno delante del Barcelona, que este sábado enfrenta al Levante. El Real Madrid jugará el domingo en campo del Real Oviedo.

* Betis 1-Alavés 0. Gol: 16’ Giovani Lo Celso (B). Ast: 54.646.

La 2ª fecha sigue este sábado: 12:00 Mallorca-Celta (ESPN4); 14:30 Atlético Madrid-Elche; 16:30 Levante-Barcelona (Directv).

Domingo: 12:00 Osasuna-Valencia; 14:30 Villarreal-Girona; 14:30 Real Sociedad-Espanyol (ESPN4); 16:30 Oviedo- Real Madrid (ESPN).

Lunes: 14:30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano; 16:30 Sevilla-Getafe (ESPN4).

* Posiciones: Betis 4 puntos, Barcelona 3, Rayo 3, Getafe 3, Villarreal 3, Athletic 3, Alavés 3, Espanyol 3, Real Madrid 3. (Fuente: AP y AFP).

