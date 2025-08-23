Cristiano Ronaldo hace historia con 100 goles para cuatro clubes

El gol de la primera mitad en el Estadio de Hong Kong llevó al jugador de 40 años a su centenar de goles con el club de Arabia Saudita, al que se unió en diciembre de 2022.

Esto se suma a sus 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United y 101 con la Juventus y coloca a Ronaldo por delante de los tres jugadores que marcaron 100 veces para tres clubes: Isidro Langara, que jugó en España entre 1930 y 1948, así como las estrellas brasileñas Romario y Neymar.

Ronaldo, que aún no ha ganado un trofeo importante en Arabia Saudita, también es el máximo goleador internacional con 138 goles para Portugal.

* Cristiano Ronaldo suma 939 goles en carrera profesional y es el máximo artillero en la historia del fútbol, por delante de Lionel Messi (875).