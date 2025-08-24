Boca gana con goles uruguayos y avanza en la Liga argentina

El Xeneize, que venía de cortar una racha de 12 partidos sin ganar, se impuso con goles de los uruguayos Miguel Merentiel (55’) y Edinson Cavani (82’), se metió entre los primeros cuatro de su grupo y volvió a treparse a puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

El sábado, Ángel Di María firmó el sábado un golazo para darle la victoria 1-0 a Rosario Central sobre Newell’s Old Boys, en Clásico Rosarino. Di María, de 37 años, desató la euforia en el Gigante de Arroyito con una falta cobrada con la zurda en el minuto 82 que se coló en el ángulo del arco defendido por el portero paraguayo Juan Espínola.

* Resultados: Barracas Central 1-Defensa 1; Tigre 1-Ind. Rivadavia 1; San Lorenzo 1-Instituto 0; Rosario Central 1-Newell’s 0; Atl. Tucumán 3-Talleres 0; San Martín 1-Gimnasia 0.

Domingo: Unión SF 1- Huracán 1; Argentinos Juniors 4-Racing 1; Boca 2- Banfield 0; Independiente- Platense.

Lunes: 15:00 Riestra-Sarmiento; 17:00 Godoy Cruz- Vélez; 19:00 Belgrano-Central Córdoba; 19:15 Estudiantes-Aldosivi; 21:15 Lanús-River (ESPN).

* Posiciones: Grupo A: Barracas 11, Huracán 10, Unión 9, Boca 9, Defensa 9, Estudiantes 9, Belgrano 8, Argentinos 8, Tigre 8, Central Córdoba 7, Banfield 7.

Grupo B: River 11, San Lorenzo 11, Ros. Central 10, Tucumán 9, Lanús 9, Vélez 8, San Martín 8, Riestra 7, Gimnasia 7, Sarmiento 6, Platense 6.