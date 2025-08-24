Hamburgo celebra el regreso a la Bundesliga con un empate sin goles

El equipo ascendido pasó gran parte del partido del domingo defendiendo, con el portero Daniel Heuer Fernandes lanzándose bien para negarle el balón al capitán del Gladbach, Rocco Reitz, entre otras atajadas.
El Hamburgo fue el último miembro sobreviviente de la Bundesliga que jugó todas las temporadas desde su formación en 1963, ganándose el apodo de “der Dino”, hasta que finalmente descendió en 2018 después de varias derrotas por poco.
El próximo viernes el Hamburgo se enfrentará al rival de la ciudad, el St. Pauli, en un derbi en casa.
Previamente, el Colonia celebró su regreso como campeón de segunda división con una victoria por 1-0 ante el Maguncia.
Resultados y goleadores:
* Maguncia 0-Colonia 1. Gol: 90’ Marius Bulter (C). Exp: 60’ Paul Nebel (M). Ast: 33.305.
* Borussia Mönchengladbach 0-Hamburgo 0. Ast: 54.042.
Resultados del sábado:
* Bayer Leverkusen 1-Hoffenheim 2. Goles: 6’ Jarell Quansah (BL); 25’ Fisnik Asllani, 52’ Tim Lemperle (H).
* Eintracht Frankfurt 4- Werder Bremen 1. Goles: 22’ Can Uzun, 24’, 47’ Jean Matteo Bahoya, 70’ Ansgar Knauff (EF); 48’ Justin Njinmah (WB).
* Friburgo 1-Augsburgo 3. Goles: 32’ Dimitrios Giannoulis, 42’ Chrislain Matsima, 45+2’ Marius Wolf (A); 58’ Vincenzo Grifo, de penal (F).
* Unión Berlín 2-Stuttgart 1. Goles: 18’, 45+4’ Ilyas Ansah (UB); 86’ Tiago Tomás (S).
* Heidenheim 1-Wolfsburgo 3. Goles: 20’ Andreas Skov Olsen, 66’ Mattias Svanberg, 87’ Mohamed Amoura, de penal (W); 29’ Léo Scienza (H). Ast: 13.000.
* St Pauli 3-Borussia Dortmund 3. Goles: 34’ Serhou Guirassy, 67’ Waldemar Anton, 74’ Julian Brandt (D); 50’ Andreas Hountondji, 86’ Danel Sinani, de penal, 89’ Eric Smith (SP). Incidencia: 39’ Guirassy (D) falló penal. Exp: 85’ Filippo Mane (D).
-Viernes:
* Bayern Múnich 6-Leipzig 0. Goles: 27’ y 42’ Michael Olise, 32’ Luis Díaz, 64’, 74’ y 78’ Kane (BM). Ast: 75.000.
-Posiciones: Bayern 3 puntos, Eintracht 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo 3, Hoffenheim 3, Unión Berlín 3, Colonia 3, Dortmund 1, St. Pauli 1, Mönchengladbach 1, Hamburgo 1.
-Goleadores: Con 3 goles: Harry Kane (Bayern). Con 2: Ilyas Ansah (Unión Berlín), Michael Olise (Bayern), Jean Matteo Bahoya (Frankfurt).
(Fuente: AP, AFP y EFE).