Manchester United sigue sin ganar en la Premier

El United buscaba dar un seguimiento a una exhibición mayormente alentadora en la derrota ante el Arsenal en la primera ronda del fin de semana pasado y perdió la oportunidad de tomar ventaja en la primera mitad contra el Fulham cuando Bruno Fernandes lanzó un penal por encima del larguero, momentos después de tropezar con el árbitro .

Fue necesario un autogol del delantero del Fulham Rodrigo Muniz, que desvió un cabezazo tras un tiro de esquina de Leny Yoro del United, para darle al United la ventaja en el minuto 58.

El equipo de Ruben Amorim no pudo aguantar cuando el suplente Emile Smith Rowe remató a la red un centro de Alex Iwobi para el empate en el minuto 73.

* El Everton estrenó este domingo el Hill Dickinson Stadium, su nuevo estadio en Liverpool, con una victoria 2-0 ante el Brighton, gracias a una actuación impresionante de Jack Grealish.

* Los paraguayos: Diego Gómez (Brighton) jugó desde el minuto 65 en la derrota 2-0 contra Everton. Omar Alderete (Sunderland) completó el partido que perdieron 2-0 ante Burnley. Diego León (Manchester United) no entró en la convocatoria. Enso González (Wolves) se está recuperando de una lesión.

Resultados y goleadores:

* Fulham 1-Manchester United 1. Goles: 58’ Leny Yoro (MU); 73’ Emile Smith Rowe (F). Incidencia: 38’ Bruno Fernandes (MU) falló un penal. Ast:

* Everton 2-Brighton 0. Goles: 23’ Iliman Ndiaye, 52’ James Garner (E). Incidencia: 77’ Jordan Pickford (E) le paró un penal a Danny Welbeck (B). Ast: 51.759.

* Crystal Palace 1-Nottingham 1. Goles: 37’ Ismaila Sarr (CP); 57’ Callum Hudson-Odoi (N). Ast:

Lunes: 16:00 Newcastle-Liverpool (Disney).

Resultados del sábado:

* Manchester City 0-Tottenham 2. Goles: 35’ Brennan Johnson, 45+2’ João Palinha (T). Ast: 50.000.

* Bournemouth 1-Wolves 0. Gol: 4’ Marcus Tavernier (B). Exp: 49’ Toti Gomes (W). Ast: 11.070.

* Brentford 1-Aston Villa 0. Gol: 12’ Dango Ouattara (B). Ast: 16.838.

* Burnley 2-Sunderland 0. Goles: 47’ Josh Cullen, 88’ Jaidon Anthony (B). Ast: 21.285.

* Arsenal 5-Leeds 0. Goles: 34’ y 56’ Jurrien Timber, 45’ Bukayo Saka, 48’, 90+5’ Viktor Gyökeres, el 2° de penal (A). Ast: 60.110.

-Viernes:

* West Ham United 1- Chelsea 5. Goles: 6’ Lucas Paquetá (WH); 15’ João Pedro, 23’ Pedro Neto, 34’ Enzo Fernández, 54’ Moisés Caicedo, 58’ Trevoh Chalobah (Ch). Ast: 62.462.

* Posiciones: Arsenal 6, Tottenham 6, Chelsea 4, Nottingham 4, Liverpool 3, Manchester City 3, Sunderland 3, Everton 3, Bournemouth 3, Brentford 3, Burnley 3, Leeds 3.

-Goleadores: Con dos goles: Jurrien Timber (Arsenal), Viktor Gyökeres (Arsenal), Antoine Semenyo (Bournemouth), Brennan Johnson (Tottenham),Richarlison (Tottenham), Chris Wood (Nottingham), Erling Haaland (Man City).

