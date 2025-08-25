Carlo Ancelotti sorprende en la convocatoria de Brasil: Neymar, Vinícius y Rodrygo quedan fuera

El italiano explicó que conoce muy bien a Vinícius y Rodrygo debido a su tiempo como técnico del Real Madrid, por lo que decidió darles un descanso. Además, Vinícius está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y solo podría jugar un partido. Por su parte, la exclusión de Neymar se debe a una nueva lesión, un edema en una pierna que lo mantiene bajo tratamiento intensivo.

El estratega italiano aprovechó la situación para convocar a futbolistas que nunca tuvieron una oportunidad con la selección, con el objetivo de observarlos de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. “La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal”, afirmó Ancelotti.

La convocatoria incluye varias caras nuevas, como el delantero Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño, y Lucas Paquetá (West Ham United), quien regresa a la selección tras ser investigado por su supuesta implicación en fraudes de apuestas deportivas. También se destacan las ausencias de nueve jugadores que estuvieron en la última lista, lo que evidencia la intención de Ancelotti de renovar el plantel y probar nuevas combinaciones.

Brasil, que matemáticamente se aseguró su boleto al Mundial en junio pasado, jugará contra Chile el 4 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en la altitud de El Alto. Estos partidos servirán como el inicio de la planificación para la Copa del Mundo, ya que Ancelotti usará las próximas ventanas de amistosos, incluyendo los encuentros contra Japón y Corea del Sur en octubre, para definir la base del equipo que buscará el sexto título mundial para Brasil.

<b>Lista de 23 convocados</b>

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alexandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zénit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).

Fuente: EFE