Perú inicia la preparación para el cierre de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay

La primera sesión de entrenamiento, realizada en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, contó con la participación de los futbolistas que militan en la Liga 1 de Perú, aprovechando el receso del torneo local. Entre los convocados, destacó el regreso del centrocampista Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), quien vuelve a la selección después de quince meses de recuperación por una grave lesión de rodilla.
El técnico Ibáñez también sorprendió con la inclusión de nuevos rostros como Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima) y Matías Lazo (Melgar), quienes reciben su primera llamada a la selección. Por otro lado, la gran ausencia en la lista es la del máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, quien se encuentra lesionado.
Además de los 27 jugadores convocados, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que un grupo de juveniles invitados participará en los entrenamientos. Entre ellos se encuentran promesas como Rafael Guzmán (Universitario), Jussepi García (Alianza Lima), Axel Cabellos (Sporting Cristal) y Maxloren Castro (Sporting Cristal). Esta iniciativa busca darles una experiencia de alto nivel y prepararlos para futuros desafíos.
Perú llega a estas dos últimas jornadas con opciones muy limitadas de clasificar, ocupando el penúltimo lugar de la tabla con 12 puntos, a 6 de la zona de repechaje. El equipo visitará a Uruguay en Montevideo el jueves 4 de septiembre y cinco días después cerrará su participación en las Eliminatorias en casa, frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.
Fuente: EFE