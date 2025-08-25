Perú inicia la preparación para el cierre de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay

La selección peruana de fútbol ha comenzado sus entrenamientos de cara a las últimas dos fechas de las clasificatorias al Mundial de 2026. Bajo la dirección del técnico Óscar Ibáñez, la “banda roja” se jugará sus últimas chances de clasificación enfrentando a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima.