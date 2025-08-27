El Manchester de León, eliminado por un equipo de cuarta

Charles Vernam (22’) y Tyrell Warren (30’) lograron adelantar al conjunto local. El camerunés Bryan Mbeumo (75’) y el inglés Harry Maguire (89’) empataron para el United, que de esta manera sufre otro duro golpe, ya que solo suma un punto tras las dos primeras fechas en la Premier League.

En la tanda de penales, el brasileño Matheus Cunha tuvo la ocasión de darle la victoria al Manchester United con el quinto remate, pero su disparo fue bloqueado por el arquero rival Christy Pym y así la definición se extendió en el 1x1.

En total se ejecutaron 26 penales y fallaron tres jugadores. Bryan Mbeumo fue el otro jugador del United que no pudo convertir, ya que su remate pegó en el travesaño.

Para Diego León fue su primera convocatoria en un partido oficial con el Manchester United. El ex Cerro Porteño había quedado al margen en las dos primeras fechas del campeonato de la Premier League.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy