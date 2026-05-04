Desplome del dólar en Paraguay: economista habla de “error” del BCP y advierte de riesgos

Ante el desplome del dólar, el economista y exministro de Hacienda César Barreto se posiciona entre las voces que reclaman una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP). En la jornada, la moneda estadounidense cotiza en G. 5.977.

“El guaraní se ha desalineado totalmente desde mediados del año pasado. Lo más claro es que el dólar cayó 10% en el mundo y en Paraguay cayó en un 25%. Eso deja a la producción paraguaya en una posición extremadamente complicada que yo creo que ninguna autoridad puede dejar de observar y buscar mecanismos para tratar de evitar que tenga consecuencias peores”, justificó.

Según explicó, la caída actual del dólar responde a un error cometido por el BCP en septiembre de 2023, cuando —afirmó— se produjo un “exceso de sintonía fina en el manejo de sus tasas intereses”. A su criterio, la institución debe intervenir para corregir la distorsión generada.

“Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio. Lo que pido al Banco Central es que, por lo menos, la distorsión que había causado en el 2023, lo corrijan para que los precios reflejen más los fundamentos de mediano a largo plazo”, declaró.

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Riesgos para la economía y el empleo

El economista también señaló que, en un país pequeño como Paraguay, existe una fuerte interdependencia entre los distintos sectores. En ese sentido, consideró clave una intervención estatal, acompañada de medidas desde el empresariado.

“Ni un empresario acá ni en China va a poder adaptarse ante un choque tan fuerte de una caída de la competitividad del 15% en un período tan corto de tiempo; eso le puede llevar a la quiebra y, si eso pasa, muchos de los trabajadores van a perder su empleo. Esa es una situación más catastrófica la que le puede pasar a nuestro poder adquisitivo”, dijo.

“La economía más tarde o temprano termina siendo interdependiente entre todos los sectores y lo que pasa en un lado termina afectando al otro”, agregó.

Alerta por pérdida de competitividad

Barreto indicó que en “momentos pico” resulta necesaria la intervención estatal. Agregó que la situación actual del dólar no responde a factores estructurales, sino a elementos coyunturales de corto plazo que requieren una “suavización” por parte del Gobierno.

Además, explicó que la cotización se encuentra bajo una “presión a la baja” debido al ingreso de la “supercosecha” de soja. “Puede seguir cayendo más, pero estos niveles no son reales para la cotización del guaraní”, declaró.

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Barreto expresó su preocupación al señalar que la actual cotización del dólar habría generado una pérdida cercana al 20% en la competitividad del país.

“No he viste un país en el que haya ocurrido eso de la forma en que está ocurriendo en Paraguay”, dijo.