El Cremonese de Tony abre nueva fecha en la Serie A

El Cremonese, con el ariete paraguayo Antonio Sanabria, recibe este viernes al Sassuolo en duelo de equipos recién ascendido que abrirá la segunda jornada del campeonato de la Serie A de Italia, en la que el AC Milan buscará ante el Lecce rehabilitarse de la derrota (1-2) sufrida en la primera fecha contra el equipo de Tony.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 19:43
Antonio Sanabria, delantero paraguayo del Cremonese.
Por su parte, el ambicioso Como que dirige Cesc Fàbregas, revelación del calcio, sigue su camino para hacerse un hueco entre los grandes de la Serie A y este sábado defenderá el coliderato en Bolonia.

El Como es uno de los seis equipos que comenzó la Serie A con victoria (2-0 a la Lazio) . Otro de ellos, el Cremonese, abrirá la jornada el viernes recibiendo la Sassuolo.

El sábado, el vigente campeón, Nápoles, recibirá al Cagliari y la Roma visitará al Pisa, un recién ascendido. Finalmente, el domingo jugarán Inter y Juventus, contra Udinese y Génova, respectivamente.

* Programa: Viernes: 13:30 Cremonese - Sassuolo (ESPN4); 15:45 Lecce-Milan (ESPN).

Sábado. 13:30 Bolonia-Como; 13:30 Parma-Atalanta; 15:45 Napoli - Cagliari (ESPN3); 15:45 Pisa- Roma.

Domingo: 13:30 Genoa-Juventus (ESPN4); 13:30 Torino-Fiorentina; 15:45 Inter - Udinese; 15:45 Lazio - Verona.

* Posiciones: Inter 3 puntos, Como 3, Juventus 3, Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3.

