El Cremonese de Tony abre nueva fecha en la Serie A

El Cremonese, con el ariete paraguayo Antonio Sanabria, recibe este viernes al Sassuolo en duelo de equipos recién ascendido que abrirá la segunda jornada del campeonato de la Serie A de Italia, en la que el AC Milan buscará ante el Lecce rehabilitarse de la derrota (1-2) sufrida en la primera fecha contra el equipo de Tony.