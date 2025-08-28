El Cremonese de Tony abre nueva fecha en la Serie A

Por su parte, el ambicioso Como que dirige Cesc Fàbregas, revelación del calcio, sigue su camino para hacerse un hueco entre los grandes de la Serie A y este sábado defenderá el coliderato en Bolonia.
El Como es uno de los seis equipos que comenzó la Serie A con victoria (2-0 a la Lazio) . Otro de ellos, el Cremonese, abrirá la jornada el viernes recibiendo la Sassuolo.
El sábado, el vigente campeón, Nápoles, recibirá al Cagliari y la Roma visitará al Pisa, un recién ascendido. Finalmente, el domingo jugarán Inter y Juventus, contra Udinese y Génova, respectivamente.
* Programa: Viernes: 13:30 Cremonese - Sassuolo (ESPN4); 15:45 Lecce-Milan (ESPN).
Sábado. 13:30 Bolonia-Como; 13:30 Parma-Atalanta; 15:45 Napoli - Cagliari (ESPN3); 15:45 Pisa- Roma.
Domingo: 13:30 Genoa-Juventus (ESPN4); 13:30 Torino-Fiorentina; 15:45 Inter - Udinese; 15:45 Lazio - Verona.
* Posiciones: Inter 3 puntos, Como 3, Juventus 3, Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3.