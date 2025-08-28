Los equipos de la Champions viajarán al norte del Círculo Polar Ártico y cerca de China

Los cuatro fueron sorteados el jueves como oponentes visitantes del campeón noruego Bodo/Glimt, cuyo estadio Aspmyra con capacidad para 8.000 personas está ubicado más al norte de donde jamás estuvo la principal competencia de clubes de fútbol.

Y el equipo de superestrellas del Real Madrid viajará más al este de lo que jamás ha llegado la Liga de Campeones, para jugar en el Kairat Almaty, en Kazajstán, cerca de su frontera con China.

Lea más: Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barça con más fortuna

Se trata de un vuelo de unos 6.420 kilómetros (promedio de 12 horas) a través de tres zonas horarias desde la capital española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sorteo del jueves sólo emparejó a los equipos con sus oponentes, pero no determinó las fechas de ninguno de los juegos, por lo que aún no está claro qué equipos harán esos viajes en pleno invierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Temperatura de 20 grados bajo cero

La temperatura en Almaty, ciudad que en su día fue candidata a ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno , puede descender hasta -20 °C (-4 °F) en enero.

Los visitantes de Bodo/Glimt podían esperar disfrutar de un calor relativo de -7 °C (19 °F) en enero. Esa fue la temperatura que recibió el Maccabi Tel Aviv hace siete meses en un partido de la Europa League. Los visitantes israelíes perdieron 3-1 en el césped artificial climatizado de Bodo/Glimt.

Nuevos desafíos

Bodo/Glimt y Almaty son dos equipos recién llegados a la Champions League, y sus ubicaciones presentan desafíos adicionales tras el cambio en el calendario de la competición respecto a la temporada pasada, que incluyó partidos en enero. Sin embargo, el clima también podría ser complicado en otros meses.

Los 40.000 habitantes de la localidad costera de Bodo pueden sufrir fuertes nevadas en abril, como ocurrió cuando cayeron 10 centímetros (cuatro pulgadas) durante la noche cuando la Lazio los visitó en los cuartos de final de la Europa League.

“La Lazio se preguntaba: ‘¿Cómo vamos a jugar este partido?’”, declaró el jueves el presidente del Bodo/Glimt, Inge Henning Andersen, antes del sorteo de la Liga de Campeones. “Solo hay que quitarse la nieve. El calor aprieta. No necesitamos hacer ningún ajuste jugando en Bodo”.

Si la nieve obliga a posponer un partido, los equipos deberían intentarlo de nuevo la tarde siguiente, dijo el funcionario de Bodo.

El Tottenham ya visitó Bodo para la semifinal de la Europa League de la temporada pasada, aunque fue en mayo.

Fútbol de larga distancia

Independientemente de la época del año, habrá vuelos de muy larga distancia para algunos equipos en esta edición de la Liga de Campeones.

Al Madrid, 15 veces campeón de Europa, se le unirán el Club Brujas, el Olympiacos y el recién llegado chipriota Pafos, que tendrán que jugar contra el Kairat en Asia Central.

“No es problema, es fútbol“, dijo el director general del Kairat, Askar Yessimov, sugiriendo que los oponentes deberían viajar dos días antes del partido.

Sin embargo, los jugadores y aficionados del Kairat harán cuatro de esos viajes de regreso, no solo uno como sus oponentes. La semana pasada tuvieron 11 horas de vuelo para enfrentarse al Celtic en Glasgow en la fase de clasificación, dijo Yessimov.

El campeón de Kazajistán jugará como visitante contra el Inter de Milán, el Arsenal, el Copenhague y, más lejos de todos, el Sporting de Lisboa.

De Almaty a Lisboa hay unos 7.000 kilómetros (4.350 millas), lo que debería marcar un récord en la principal competición europea. (Fuente: AP).