En el nombre de la madre

El goleador noruego Erling Haaland decidió agregar el apellido materno, Braut, estampado en la casaca que usará cuando juegue con su selección nacional, algo que es bastante común en la cultura de este país.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 13:43
Haaland lucirá el apellido de su madre también en su casaca (Foto gentileza de @Football__Tweet)
Haaland lucirá el apellido de su madre también en su casaca (Foto gentileza de @Football__Tweet)

El artillero del Manchester City ya había puesto en práctica esto cuando disputó el Mundial Sub-20 en 2019 y, con 19 años, celebró nueve goles en el torneo con el apellido “Braut Haaland” impreso en su casaca.

Ahora volverá a hacerlo cuando Noruega enfrente a Finlandia el 4 de septiembre en un amistoso tras el cual recibirá a Moldavia, cinco días después en Oslo, en el Grupo I de las eliminatorias europeas al Mundial 2026 que comanda con puntaje ideal (12 puntos) y que completan Israel, Italia y Estonia.

“No estaba al tanto“, comentó el entrenador de la selección noruega, Stale Solbakken, consultado sobre la decisión de Haaland que quedó plasmada en una casaca con el número 9 y los apellidos de sus padres estampados en la espalda que ya salió a la venta.

El padre del delantero, Alfie, supo ser futbolista y llegó a jugar también en Manchester City a comienzos del 2000, en tanto que su madre, Gry Marita, fue campeona de heptatlón en la década del ‘90. (Fuente: ANSA).

