Leandro Paredes, la clave de Boca para asaltar el torneo argentino

El volante central, surgido de la cantera Xeneize, se despidió del club auriazul cuando tenía 19 años para empezar un periplo europeo por Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit de San Petersburgo, Paris Saint-Germain y Juventus.

Regresó a la Roma antes de retornar al popular club de Buenos Aires tras doce temporadas en el fútbol del Viejo Continente y con 31 años en el calendario.

“Mi deseo era volver estando bien. Me fui muy chico de acá, jugué en los mejores equipos de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde el primer día que me fui. Mi vuelta es solo por el amor que le tengo a este club“, destacó Paredes al firmar su contrato en julio.

Con Paredes como estandarte, Boca buscará su tercera victoria consecutiva en el campeonato, cuando visite el domingo al hundido Aldosivi, que aún no ganó en el Clausura y ve muy complicada su permanencia en primera.

Luego de empezar el torneo casi en el fondo, Boca subió al quinto escalón en el grupo A, a tres puntos del líder Huracán, y empieza a pensar en la lucha por los octavos de final.

Programa de la 7 fecha:

Viernes: 19:00 Newell’s- Barracas (TyC Sports); 19:00 Banfield - Tigre; 21:15 Instituto- Independiente (TyC).

Sábado: 14:45 San Lorenzo- Huracán (TyC); 17:00 Central Córdoba - Estudiantes (TyC); 17:00 Ind. Rivadavia -Argentinos; 19:15 Sarmiento -Rosario (TyC); 21:30 Vélez -Lanús

Domingo: 14:30 Aldosivi - Boca (ESPN); 16:45 Defensa y Justicia - Belgrano; 16:45 Talleres - Riestra (TyC); 19:15 River -San Martín SJ (ESPN); 21:15 Racing - Unión.

Lunes: 17:00 Gimnasia LP - Atl. Tucumán (TyC). 19:15 Platense -Godoy Cruz (TyC).

* Posiciones: Grupo A: Estudiantes 12 puntos, Barracas 11, Central Córdoba 10, Huracán 10, Boca 9, Unión 9, Defensa 9, Argentinos 8, Tigre 8, Belgrano 8, Banfield 7, Newell’s 6, Ind. Rivadavia 5, Racing 4, Aldosivi 3.

Grupo B: River 12, Vélez 11, San Lorenzo 11, Riestra 10, Lanús 10, Rosario Central 10, Tucumán 9, San Martín 8, Gimnasia 7, Platense (1) 6, Sarmiento 6, Talleres 5, Instituto 5, Godoy Cruz 3, Independiente (1) 2.

* (1) Platense e Independiente tienen un partido pendiente.

-Los 8 primeros de cada grupo avanzan a la ronda de octavos de final.