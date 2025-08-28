Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barça con más fortuna

El gigante francés tendrá un recorrido especialmente exigente, teniendo que enfrentarse a Bayern de Múnich, Barcelona o al campeón de Europa League Tottenham, entre otros.
El Real Madrid tendrá a Liverpool, Manchester City y Juventus como principales adversarios, mientras que Barça, además de PSG, tendrá que verse al Chelsea en una lista de ocho rivales en el que los otros seis parecen de entrada menos temibles.
Esta etapa inicial, llamada “ fase liga ” , incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha.
-Formato: Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.
-La final: Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.
Enfrentamientos de la primera fase
Relación de enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones, de los nueve equipos cabezas de serie, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y cuyo calendario anunciará la UEFA el sábado.
* París SG (FRA) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER) , Atalanta (ITA) , Tottenham (ING) y Newcastle (ING) , y visitará a Barcelona (ESP) , Bayer Leverkusen (GER) , Sporting (POR) y Athletic (ESP)
* Real Madrid (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING) , Juventus (ITA) , Marsella (FRA) y Mónaco (FRA) , y visitará a Liverpool (ING) , Benfica (POR) , Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ)
* Manchester City (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER) , Bayer Leverkusen (GER) , Nápoles (ITA) y Galatasaray (TUR) , y visitará a Real Madrid (ESP) , Villarreal (ESP) , Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA) .
* Bayern Múnich (GER) jugará en casa ante Chelsea (ING) , Brujas (BEL) , Sporting (POR) y Union SG (BEL) , y visitará a PSG (FRA) , Arsenal (ING) , PSV (NED) y Pafos (CYP)
* Liverpool (ING) jugará en casa ante Real Madrid (ESP) , Atlético de Madrid (ESP) , PSV (NED) y Qarabag (AZE) , y visitará a Inter (ITA) , Eintracht Fráncfort (GER) , Marsella (FRA) y Galatasaray (TUR) .
* Inter Milán (ITA) jugará en casa ante Liverpool (ING) , Arsenal (ING) , Slavia Praga (CZE) y Kairat Almaty (KAZ) , y visitará a Borussia Dortmund (GER) , Atlético de Madrid (ESP) , Ajax (NED) y Union SG (BEL) .
* Chelsea (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP) , Benfica (POR) , Ajax (NED) y Pafos (CYP) , y visitará a Bayern Múnich (GER) , Atalanta (ITA) , Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE) .
* Borussia Dortmund (GER) jugará en casa ante Inter (ITA) , Villarreal (ESP) , Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP) , y visitará a Manchester City (ING), Juventus (ITA) , Tottenham (ING) y Copenhague (DIN) .
* Barcelona (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER) , Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING) , Brujas (BEL) , Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)
* Arsenal (ING) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER) , Atlético de Madrid (ESP) , Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ) , y visitará a Inter (ITA) , Brujas (BEL) , Slavia Praga (CZE) y Athletic Bilbao (ESP).