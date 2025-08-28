Fútbol Internacional

Vídeo: El tanto de Diego Gómez en el 6-0 del Brighton al Oxford

Diego Gómez marcó por primera vez en la temporada 2025-2026: el futbolista paraguayo convirtió el tercer tanto de la goleada 6-0 del Brighton sobre Oxford United por la Copa de la Liga de Inglaterra.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 13:48
El paraguayo Diego Gómez (d), futbolista del Brighton, celebra un gol en el partido frente a Oxford United por la Segunda Ronda de la Copa de la Liga en el Kassam Stadium, en Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez (d), futbolista del Brighton, celebra un gol en el partido frente a Oxford United por la Segunda Ronda de la Copa de la Liga en el Kassam Stadium, en Inglaterra.

Diego Gómez anotó por primera vez en tres partidos jugados con el Brighton en la temporada 2025-2026. El futbolista paraguayo convirtió el tercer tanto de la goleada 6-0 sobre Oxford United en el Kassam Stadium por la Segunda Ronda de la Copa de la Liga, el tercer torneo en relevancia en el fútbol inglés. El ex Libertad marcó por segunda ocasión con las Gaviotas luego de la anotación en el 4-1 al Tottenham en la ronda 38 de la Premier League pasada.

El gol de Diego Gómez en Copa de la Liga

