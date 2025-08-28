Vídeo: El tanto de Diego Gómez en el 6-0 del Brighton al Oxford

Diego Gómez anotó por primera vez en tres partidos jugados con el Brighton en la temporada 2025-2026. El futbolista paraguayo convirtió el tercer tanto de la goleada 6-0 sobre Oxford United en el Kassam Stadium por la Segunda Ronda de la Copa de la Liga, el tercer torneo en relevancia en el fútbol inglés. El ex Libertad marcó por segunda ocasión con las Gaviotas luego de la anotación en el 4-1 al Tottenham en la ronda 38 de la Premier League pasada.
Lea más: “El partido contra Venezuela será el último por Eliminatorias”