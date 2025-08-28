Eliminatorias

“El partido ante Venezuela será el último en las Eliminatorias”

Lionel Messi anunció que el partido contra Venezuela, en simultáneo con Paraguay vs. Ecuador, será el último que jugará con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 12:59
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 27: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF waves to fans during warm-ups prior to the Leagues Cup Semifinal between Inter Miami CF and Orlando City at Chase Stadium on August 27, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi reveló el miércoles que el partido ante Venezuela será el último que disputará con la casaca de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. En el último combo y en simultáneo con Paraguay vs. Ecuador en Asunción, la Albiceleste medirá a la Vinotinto el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, en el Monumental de Buenos Aires.

“El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias”, expresó Messi luego de la victoria 3-1 sobre Orlando City y clasificación a la final de la Leagues Cup 2025. “Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, mencionó el argentino.

Lionel Messi: el anuncio sobre el último partido

Argentina: clasificada y líder de Eliminatorias

El choque ante los caribeños, que también puede ayudar al regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo (una victoria local), será por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La vigente bicampeona de América y ganadora del Mundial Qatar 2022 está clasificada a EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y lidera el certamen con 35 puntos.

