“El partido ante Venezuela será el último en las Eliminatorias”

Lionel Messi reveló el miércoles que el partido ante Venezuela será el último que disputará con la casaca de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. En el último combo y en simultáneo con Paraguay vs. Ecuador en Asunción, la Albiceleste medirá a la Vinotinto el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, en el Monumental de Buenos Aires.
“El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias”, expresó Messi luego de la victoria 3-1 sobre Orlando City y clasificación a la final de la Leagues Cup 2025. “Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, mencionó el argentino.
Lionel Messi: el anuncio sobre el último partido
Argentina: clasificada y líder de Eliminatorias
El choque ante los caribeños, que también puede ayudar al regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo (una victoria local), será por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La vigente bicampeona de América y ganadora del Mundial Qatar 2022 está clasificada a EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y lidera el certamen con 35 puntos.