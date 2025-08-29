Cremonese ganó con asistencia de Antonio Sanabria y es líder

El Cremonese de Antonio Sanabria es la revelación en el comienzo de la Serie A de Italia. La Cremo encadenó hoy, en la apertura de la fecha 2, la segunda victoria consecutiva y único líder parcial. Recién ascendidos a la máxima categoría, los Tigres vencieron 3-2 al Sassuolo en el estadio Comunal Giovanni Zini con una asistencia del futbolista paraguayo.

Lea más: Antonio Sanabria: definición y festejo por el gol, pero....

Sanabria, quien arrancó de titular, participó en la jugada que terminó en el 2-0 parcial. Es más, el atacante definió cruzado y salió a festejar el tanto como si fuese suyo. Pero justo antes de ingresar a la portería, el argentino Franco Vázquez empujó el balón y terminó siento el autor del gol. Dos minutos antes, a los 37′, Filippo Terracciano había establecido el 1-0.

La jugada del gol que celebró Antonio Sanabria

Mudo Vázquez 🇦🇷 convirtió un gol por Serie A 🇮🇹 luego de 9 años. El último había sido en mayo de 2016, con Palermo, ante Hellas Verona. Así estampó el 2-0 de Cremonese vs. Sassuolo tras el remate del paraguayo Antonio Sanabria.pic.twitter.com/fPOsdRaI7g — VSports Team (@VSportsTM) August 29, 2025

Cremonese ganó con un gol a los 93 minutos

Cremonese ganaba con comodidad hasta que a los 63′ empezó a sufrir con la complicación del partido: Andrea Pinamonti descontó con un disparo cruzado dentro del área y diez más tarde, Domenico Berardi emparejó de penal. Pero sobre el cierre, a los 90+3′, Manuel de Luca, quien reemplazó a Sanabria a los 82′, convirtió el 3-2 desde los doce pasos.

Cremonese, único líder parcial con puntaje ideal

Cremonese sumó la segunda victorias en dos rondas y lidera la Serie A con 6 puntos. La Cremo, que debutó con triunfo 2-1 sobre Milán en el San Siro, supera parcialmente por 3 a Inter, Napoli, Como, Juventus y Roma, todos con 3 unidades y un juego menos. En la próxima etapa, el conjunto de Antonio Sanabria medirá a Hellas Verona el 15 de setiembre, a las 13:30.

