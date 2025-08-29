Duelo por todo lo alto en Anfield entre Liverpool y Arsenal

Tanto los Reds como los Gunners han ganado en las dos primeras jornadas y están en lo alto de la tabla con 6 puntos, los mismos que suma el Tottenham, que el sábado recibirá al Bournemouth.

El Arsenal, por una mejor diferencia de goles, es quien tiene el honor de ostentar el liderato y con ese estatus se plantará en Liverpool, donde los resultados están acompañando, aunque el equipo se preocupa por su defensa.

En los tres partidos oficiales que ha disputado hasta ahora, la Community Shield que perdió por penales ante el Crystal Palace y los dos de liga, el Liverpool ha recibido dos goles, por lo que la prioridad será ganar en solidez, sobre todo ante un Arsenal que viene de golear 5-0 al Leeds y donde su nueva estrella, el sueco Viktor Gyökeres, firmó un doblete.

El Arsenal ya fue capaz de ganar en la primera jornada en un feudo complicado, el Old Trafford del Manchester United, y ahora aspira a repetir la experiencia para irse al parón de los partidos de selecciones nacionales con una ventaja psicológica.

En las últimas temporadas, al Arsenal se le dan bien los otros grandes pero Anfield es un estadio esquivo para sus intereses: no vence allí desde 2012.

* Los paraguayos: El Sunderland de Omar Alderete recibe este sábado al Brentford. Diego León (Manchester United) espera ser convocado para el duelo contra el Burnley, mientras que el Brighton de Diego Gómez será local el domingo contra el Mancheter City.

* Partidos de la 3ª jornada: Sábado: 08:30 Chelsea- Fulham (ESPN); 11:00 Sunderland- Brentford; 11:00 Manchester United- Burnley (ESPN); 11:00 Tottenham- Bournemouth; 11:00 Wolves- Everton; 13:30 Leeds- Newcastle.

Domingo: 10:00 Nottingham - West Ham (ESPN); 10:00 Brighton- Manchester City; 12:30 Liverpool- Arsenal (ESPN); 15:00 Aston Villa- Crystal Palace.

* Posiciones: Arsenal 6 puntos, Tottenham 6, Liverpool 6, Chelsea 4, Nottingham 4, Manchester City 3, Sunderland 3, Everton 3, Bournemouth 3, Brentford 3, Burnley 3, Leeds 3.