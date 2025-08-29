El Valencia frena al Getafe

Los madrileños se quedan así frenados en 6 puntos mientras que el Valencia, que solo sumaba un punto hasta ahora, toma oxígeno y tiene ahora 4 unidades.

El otro partido del viernes en LaLiga terminó con la victoria del Elche por 2-0 ante el Levante.

El sábado continuará la tercera jornada española con cuatro partidos. El Atlético de Madrid, con solo un punto después de dos encuentros, necesita reaccionar ante el Alavés, mientras que el Real Madrid recibe al Mallorca.

Para el domingo quedarán los partidos del líder Villarreal y del vigente campeón Barcelona, que visitan respectivamente a Celta de Vigo y Rayo Vallecano.

Resultados y programa de de la 3ª jornada:

* Elche 2-Levante 0. Goles: 46’ Rafa Mir, 51’ Rodrigo Mendoza (E). Ast: 26.935.

* Valencia 3- Getafe 0. Goles: 30’ Mouctar Diakhaby, 54’ Arnaut Danjuma, 90+7’ Hugo Duro (V). Ast: 45.449.

Sábado: 12:00 Alavés - Atlético de Madrid (ESPN5); 14:00 Oviedo - Real Sociedad; 14:30 Girona - Sevilla (ESPN5); 16:30 Real Madrid - Mallorca (Directv).

Domingo: 12:00 Celta - Villarreal; 14:00 Betis - Athletic Bilbao (ESPN2); 14:30 Espanyol - Osasuna; 16:30 Rayo Vallecano - Barcelona (ESPN).

* Posiciones: Villarreal 6 puntos, Barcelona 6, Real Madrid 6, Athletic 6, Getafe 6, Elche 5, Betis 5, Espanyol 4, Valencia 4, Rayo 3, Alavés 3, Osasuna 3, Real Sociedad 2, Celta 2.