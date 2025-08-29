El Tottenham ficha al neerlandés Xavi Simons

El fichaje de Simons llega para reforzar un ataque que ha sufrido varios contratiempos importantes. La reciente marcha de la estrella coreana Heung-min Son a la MLS y la grave lesión de rodilla de James Maddison habían dejado mermada la ofensiva de los ‘Spurs’. Además, el club de Thomas Frank vio cómo el Arsenal les arrebataba al mediapunta Eberechi Eze en los últimos compases del mercado.

Con solo 22 años, el internacional neerlandés llega a la Premier League por primera vez tras brillar en el Paris Saint Germain, el PSV Eindhoven y el RB Leipzig. Simons ha firmado un contrato de cinco años con los ‘Spurs’, que incluye la opción de extenderlo por dos temporadas más.

“I knew straight away that this was the right place for me.”



Xavi's first interview as a Spurs player 🤩 pic.twitter.com/yVuWd48vXx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025

“Estoy muy contento y no puedo esperar para empezar”, declaró Simons. “He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Es un gran equipo y cuando conocí a Thomas (Frank) supe directamente que este era el sitio correcto para mí. Traeré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible por ganar”.

Con esta incorporación, el Tottenham supera la barrera de los 200 millones de euros en gasto este verano, tras haber cerrado otros fichajes importantes como los de Mohammed Kudus (64 millones), Mathys Tel (35 millones), Kevin Danso (25 millones) y Luka Vuskovic (11 millones).

Fuente: EFE