El Tottenham ficha al neerlandés Xavi Simons

El Tottenham Hotspur dio un golpe de efecto en el mercado de fichajes. El club londinense confirmó este viernes la incorporación del joven talento neerlandés Xavi Simons, procedente del RB Leipzig, en una operación valorada en 51 millones de libras, o lo que es lo mismo, unos 60 millones de euros.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 15:43
El neerlandés Xavier Quentin Shay Simons (22 años), durante su presentación en el Tottenham Hotspur de la Premier League.
El fichaje de Simons llega para reforzar un ataque que ha sufrido varios contratiempos importantes. La reciente marcha de la estrella coreana Heung-min Son a la MLS y la grave lesión de rodilla de James Maddison habían dejado mermada la ofensiva de los ‘Spurs’. Además, el club de Thomas Frank vio cómo el Arsenal les arrebataba al mediapunta Eberechi Eze en los últimos compases del mercado.

Con solo 22 años, el internacional neerlandés llega a la Premier League por primera vez tras brillar en el Paris Saint Germain, el PSV Eindhoven y el RB Leipzig. Simons ha firmado un contrato de cinco años con los ‘Spurs’, que incluye la opción de extenderlo por dos temporadas más.

“Estoy muy contento y no puedo esperar para empezar”, declaró Simons. “He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Es un gran equipo y cuando conocí a Thomas (Frank) supe directamente que este era el sitio correcto para mí. Traeré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible por ganar”.

Con esta incorporación, el Tottenham supera la barrera de los 200 millones de euros en gasto este verano, tras haber cerrado otros fichajes importantes como los de Mohammed Kudus (64 millones), Mathys Tel (35 millones), Kevin Danso (25 millones) y Luka Vuskovic (11 millones).

Fuente: EFE

