El veterano Dayro Moreno, principal novedad de Colombia para jugar con Bolivia y Venezuela

Bogotá, 29 ago (EFE).- El veterano Dayro Moreno, que el próximo mes cumplirá 40 años, es la principal novedad de la selección colombiana para enfrentar a sus pares de Bolivia, en casa el 4 de septiembre, y Venezuela, cinco días después como visitante, en las últimas dos jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026.