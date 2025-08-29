Infantino da a Sheinbaum réplica gigante de entrada al partido inaugural del Mundial 2026

El regalo de Infantino a Sheinbaum lleva marcado el asiento número uno para el partido que se jugará el 11 de junio de 2026 en la capital mexicana.

Sheinbaum e Infantino se citaron hoy en el Palacio Nacional y durante la reunión posaron sonrientes mientras sostenían el trofeo mundialista.

“México vivirá un momento extraordinario. Tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, dice la publicación.

Además, recordó que las tres metrópolis: Ciudad de México (5), Guadalajara (4) y Monterrey (4) serán las sedes que albergarán un total 13 partidos del Mundial.

México será el primer país en la historia que organiza tres ediciones del Mundial con las de 1970 y 1986.

La Copa de 2026 será además la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres naciones anfitrionas.

De acuerdo con cálculos presentados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el torneo generará en México alrededor de 3.000 millones de dólares.

En el sector turístico se esperan ingresos por más de 1.000 millones de dólares, derivados de los 5,5 millones de visitantes que llegarán al país.

Además, la FMF anticipa la creación de 24.000 empleos y la inversión de unos 200 millones de dólares en mejoras de estadios.