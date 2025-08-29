Milan logra su primer triunfo

Titular y jugador fundamental por segundo partido consecutivo.Todo el fútbol del Milan pasa inevitablemente por la leyenda croata, que a sus casi 40 años sigue siendo un incombustible.

En la primera jornada no pudo evitar el desastre en San Siro (derrota 1-2 ante el Cremonese), pero en esta segunda se encargó de que los suyos amarraran los primeros tres puntos de la campaña.

No fue un partido brillante de los de Massimiliano Allegri, pero sí algo desafortunado. Porque aunque aceptaron el envite del Lecce para un partido abierto que poco le benefició, vio cómo le fueron anulados dos goles antes de poder desbloquear definitivamente el duelo en el Via del Mare.

Resultados y goleadores del viernes:

* Cremonese 3-Sassuolo 2. Goles: 37’ Filippo Terracciano, 39’ Franco Vázquez, 90+3’ Manuel De Luca, de penal (C); 65’ Andrea Pinamonti, 73’ Domenico Berardi, de penal (S).

* Lecce 0-Milan 2. Goles: 66’ Ruben Loftus-Cheek, 86’ Christian Pulisic (M).

Sábado. 13:30 Bolonia-Como; 13:30 Parma-Atalanta; 15:45 Napoli-Cagliari (ESPN3); 15:45 Pisa- Roma.

Domingo: 13:30 Genoa-Juventus (ESPN4); 13:30 Torino-Fiorentina; 15:45 Inter-Udinese; 15:45 Lazio-Hellas Verona.

* Posiciones: Cremonese 6 puntos, Inter 3, Como 3, Juventus 3, Napoli 3, Roma 3, Milan 3.