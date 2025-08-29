Sevilla y Elche, cerca de un acuerdo para la cesión del lateral Pedrosa

Es significativo que Pedrosa, que el lunes disputó los minutos finales del encuentro perdido frente al Getafe (1-2), no forme parte de la expedición sevillista que jugará el sábado en el campo del Girona, a pesar de las múltiples ausencias que tiene el entrenador argentino Matías Almeyda en la línea defensiva.

El defensor barcelonés, de 27 años y con contrato hasta junio de 2028, llegó al Sevilla hace dos veranos como agente libre procedente del Espanyol y ha disputado 76 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que ha marcado tres goles y ha repartido cinco asistencias.