Manchester United logra una agónica primera victoria

Después de la humillación del miércoles con la eliminación en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Grimsby Town, de la cuarta división, el entrenador Ruben Amorim parecía caminar ya sobre el alambre y las urgencias se habían instalado en pleno agosto en el histórico club.

El triunfo de este sábado da un respiro al equipo, justo antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, con el primer triunfo de una temporada que ha empezado peor de lo esperado.

Por su parte, el recién ascendido Sunderland volvió a ganar en su estadio, dos semanas después de haber vencido allí 3-0 al West Ham. Esta vez su víctima fue el Brentford (2-1) , ante el que remontó en la recta final, con un último gol del francés Wilson Isidor en el 90+6.

Para el domingo quedarán cuatro partidos, entre los que destaca el pulso estelar entre el campeón Liverpool y el subcampeón Arsenal en Anfield.

* Los paraguayos: Omar Alderete (Sunderland) jugó de titular y fue uno de los destacados de su equipo en la victoria 2-1 sobre el Brentford. Diego León (Manchester United) no entró en la convocatoria. Enso González (Wolverhampton) se recupera de una lesión. Diego Gómez (Brighton) está citado para enfrentar este domingo al Manchester City.

Resultados y goleadores:

* Chelsea 2-Fulham 0. Goles: 45+9’ João Pedro, 56’ Enzo Fernández, de penal (Ch). Ast:

* Tottenham 0-Bournemouth 1. Gol: 5’ Evanilson (B). Ast: 61.250.

* Sunderland 2-Brentford 1. Goles: 77’ Igor Thiago (B); 82’ Enzo Le Fée, de penal, 90+6’ Wilson Isidor (S). Incidencia: 59’ Kevin Schade (B) falló un penal. Ast: 46.267.

* Wolverhampton 2-Everton 3. Goles: 7’ Beto, 33’ Iliman Ndiaye, 55’ Kiernan Dewsbury-Hall (E); 21’ Hwang Hee-chan, 79’ Rodrigo Gomes (W). Ast: 30.271.

* Manchester United 3-Burnley 2. Goles: 27’ Josh Cullen, en contra, 57’ Bryan Mbeumo, 90+7’ Bruno Fernandes, de penal (MU); 55’ Lyle Foster, 66’ Jaidon Anthony (B). Ast:

* Leeds 0- Newcastle 0. Ast: 36.727.

Domingo: 10:00 Nottingham - West Ham (ESPN); 10:00 Brighton -Manchester City; 12:30 Liverpool -Arsenal (ESPN); 15:00 Aston Villa -Crystal Palace.

* Posiciones: Chelsea 7, Arsenal 6, Tottenham 6, Liverpool 6, Everton 6, Sunderland 6, Bournemouth 6, Nottingham 4, Manchester United 4, Leeds 4, Manchester City 3, Burnley 3, Brentford 3.