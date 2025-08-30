El Ciclón no pudo con Huracán

En el Nuevo Gasómetro, Huracán, que sufrió la expulsión de Luciano Giménez, aguantó el dominio del Ciclón y casi lo ganó en el segundo tiempo con Matías Tissera, quien definió pifiado en un mano a mano con Orlando Gill.

Con este resultado, San Lorenzo avanza a la segunda posición de la zona B con 12 puntos, mientras que Huracán queda cuarto un el grupo A con 11.

* Independiente, con el paraguayo Gabriel Ávalos, empató como visitante sin goles con Instituto de Córdoba. El Rojo, que volvió a jugar luego de la suspensión del duelo ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, acumuló su tercer empate en seis presentaciones para sumar apenas tres unidades que lo ubica en el sótano de la clasificación.

* El paraguayo Carlos González marcó el viernes un gol para Newell’s, que al final cayó de local 1-2 ante Barracas Central, que es sorprendente líder del Grupo A.

Este domingo juegan los grandes; Boca Juniors visitará a Aldosivi, mientras que River Plate será anfitrión de San Martín de San Juan.

* Resultados: Viernes: Newell’s 1-Barracas 2; Banfield 1-Tigre 0; Instituto 0- Independiente 0. Sábado: San Lorenzo 0- Huracán 0; Central Córdoba 2- Estudiantes LP 0; Ind. Rivadavia 2-Argentinos 1; Sarmiento -Rosario; Vélez -Lanús.

Domingo: 14:30 Aldosivi - Boca (ESPN); 16:45 Defensa y Justicia - Belgrano; 16:45 Talleres - Riestra (TyC); 19:15 River -San Martín SJ (ESPN); 21:15 Racing - Unión. Lunes: 17:00 Gimnasia LP - Atl. Tucumán (TyC). 19:15 Platense -Godoy Cruz (TyC).

* Posiciones. Grupo A: Barracas 14 puntos, Central Córdoba 13, Estudiantes 12, Huracán 11, Banfield 10, Boca 9, Unión 9, Defensa 9.

Grupo B: River 12, San Lorenzo 12, Vélez 11, Riestra 10, Lanús 10, Rosario Central 10, Tucumán 9, San Martín 8, Gimnasia 7, Platense 7.