Dani Vallejo ya tiene rival en la qualy del Masters de Madrid

Daniel Vallejo, sembrado número 8 en la qualy, afrontará un exigente estreno ante un jugador local con experiencia en el circuito, en un partido que será programado para la jornada del lunes, con horario aún por confirmar.

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El objetivo del paraguayo es claro: deberá ganar dos encuentros para acceder al cuadro principal del torneo.

En caso de avanzar, se enfrentará en la ronda final de la clasificación al vencedor del duelo entre el portugués Henrique Rocha y el británico Jan Choinski, preclasificado 19.

Vallejo buscará dar un paso importante en su carrera en uno de los torneos más prestigiosos del circuito, con la ilusión de meterse entre los mejores del certamen madrileño.

Datos: Dirve Cruzado