Tenis
19 de abril de 2026 - 21:43

Dani Vallejo ya tiene rival en la qualy del Masters de Madrid

El paraguayo Daniel Vallejo comienza su reto hacia Madrid.
El paraguayo Daniel Vallejo comienza su reto hacia Madrid.021547+0000 KENNETH RICHMOND

El mejor tenista paraguayo en la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años), ya conoce a su primer rival en la fase clasificatoria del Masters 1000 de Madrid. Se trata del español Pedro Martínez, actual número 125 del ranking ATP y ex 36 del mundo en febrero de 2025.

Por David Rolón

Daniel Vallejo, sembrado número 8 en la qualy, afrontará un exigente estreno ante un jugador local con experiencia en el circuito, en un partido que será programado para la jornada del lunes, con horario aún por confirmar.

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El objetivo del paraguayo es claro: deberá ganar dos encuentros para acceder al cuadro principal del torneo.

En caso de avanzar, se enfrentará en la ronda final de la clasificación al vencedor del duelo entre el portugués Henrique Rocha y el británico Jan Choinski, preclasificado 19.

Vallejo buscará dar un paso importante en su carrera en uno de los torneos más prestigiosos del circuito, con la ilusión de meterse entre los mejores del certamen madrileño.

Datos: Dirve Cruzado