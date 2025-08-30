Omar Alderete fue titular en la agónica victoria de Sunderland

Sunderland volvió a ganar en la Premier League después de la derrota 2-1 ante Burnley en la ronda anterior. Los Gatos Negros, que habían triunfado en el debut (3-0 al West Ham), superaron 2-1 al Brentford por la tercera fecha y escalan en la tabla de posiciones. Omar Alderete fue titular y jugó todo el encuentro por segunda vez consecutiva.

El cuadro del futbolista paraguayo, ascendido a la máxima categoría luego de 8 años, remontó en la agonía del partido para festejar nuevamente en el estadio de Luz. La visita abrió la cuenta a los 77 minutos con el tanto de Igor Thiago, pero a los 82′, Enzo Le Fée empató de penal y a los 90+6′, Wilson Isidor convirtió el tanto que sentenció el encuentro.