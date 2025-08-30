Fútbol Internacional

Real Madrid remonta y lidera

Dos goles en 73 segundos, de Arda Güler y Vinicius Junior, le dieron este sábado los tres puntos al Real Madrid ante el Mallorca (2-1) en un partido en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Vedat Muriqi y en el que vio anulados tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego y otro, con polémica y tras cuatro minutos de revisión, de Arda Güler por mano.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 18:40
El centrocampista turco del Real Madrid Arda Güler (i) marca su gol durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el RCD Mallorca, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya
El centrocampista turco del Real Madrid Arda Güler (i) marca su gol durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el RCD Mallorca, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya Chema Moya

El Real Madrid es líder de LaLiga EA Sports, a falta de los partidos de Villarreal y Barcelona, tras firmar el pleno de triunfos en tres jornadas, con remontada al Mallorca en un partido en el que le anularon tres goles, pero le sirvieron los marcados por Arda Güler y Vinícius.

Lea más: Napoli gana en el descuento y se pone en cabeza

En un minuto de locura, entre el 37 y el 38, el Real Madrid levantó el tanto de cabeza de Vedat Muriqi que adelantó al Mallorca a los 18 minutos. Güler, a placer asistido por Dean Huijsen, y Vinícius en acción individual, sostienen el pleno de triunfos del equipo de Xabi Alonso.

Resultados y goleadores:

* Real Madrid 2-Mallorca 1. Goles: 18’ Vedat Muriqi (M); 37’ Arda Güler, 38’ Vinícius Júnior (RM). Ast: 72.699.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Alavés 1-Atlético de Madrid 1. Goles: 7’ Giuliano Simeone (AM); 14’ Carlos Vicente, de penal (A). Ast: 18.042

* Real Oviedo 1-Real Sociedad 0. Gol: 40’ Leander Dendoncker (RO). Ast: 26.688

* Girona 0-Sevilla 2. Goles: 30’ Alfonso Gonzales, 55’ Isaac Romero (S). Ast: 11.305.

-Viernes:

* Elche 2-Levante 0. Goles: 46’ Rafa Mir, 51’ Rodrigo Mendoza (E). Ast: 26.935.

* Valencia 3-Getafe 0. Goles: 30’ Mouctar Diakhaby, 54’ Arnaut Danjuma, 90+7’ Hugo Duro (V). Ast: 45.449.

Domingo: 12:00 Celta-Villarreal; 14:00 Betis-Athletic Bilbao (ESPN2); 14:30 Espanyol-Osasuna; 16:30 Rayo Vallecano-Barcelona (ESPN).

* Posiciones: Real Madrid 9 puntos, Villarreal 6, Barcelona 6, Athletic 6, Getafe 6, Elche 5, Betis 5, Valencia 4, Espanyol 4, Alavés 4, Rayo 3, Sevilla 3, Osasuna 3, Real Oviedo 3.

Enlace copiado