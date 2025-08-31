Empate del Barcelona con polémico penal

Lamine Yamal (minuto 40) adelantó al equipo catalán gracias a un polémico penal y luego igualó para los madrileños Fran Pérez (67), en un encuentro marcado por los problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR).
Antes de que se iniciara el partido, el árbitro se dirigió a los técnicos del Rayo y Barcelona, Iñigo Pérez y Hansi Flick, para indicarles que había problemas de comunicación con el VAR, que estuvo inoperativo durante la primera mitad.
El Barcelona pudo mantener el empate gracias a la actuación destacada de su portero, Joan García.
* Polémico penal. En el minuto 39 el árbitro Mateo Busquets pitó penal para el Barcelona cuando Lamine Yamal cayó dentro del área tras un contacto con Pep Chavarría. El juez no pudo revisar la jugada en el VAR al no funcionar correctamente durante la primera mitad, pero en la repetición por TV se observa que el jugador del Rayo le ganó la posesión a Yamal, quien se dejó caer aparatosamente.
Resultados y goleadores:
* Rayo Vallecano 1-Barcelona 1. Goles: 40’ Lamine Yamal, de penal (B); 67’ Fran Pérez (RV). Ast: 14.438.
* Celta 1-Villarreal 1. Goles: 53’ Nicolás Pépé (V); 90+4’ Borja Iglesias (V). Ast: 20.172.
* Betis 1-Athletic Bilbao 2. Goles: 60’ Marc Bartra, en contra, 85’ Aitor Paredes (AB); 90+7’ Cedric Bakambu (B). Exp: 90+10’ Alex Padilla (AB). Ast: 65.222.
* Espanyol 1-Osasuna 0. Gol: 52’ Carlos Romero (E). Ast: 29.780.
-Resultados del sábado:
* Real Madrid 2-Mallorca 1. Goles: 18’ Vedat Muriqi (M); 37’ Arda Güler, 38’ Vinícius Júnior (RM). Ast: 72.699.
* Alavés 1-Atlético de Madrid 1. Goles: 7’ Giuliano Simeone (AM); 14’ Carlos Vicente, de penal (A). Ast: 18.042.
* Real Oviedo 1-Real Sociedad 0. Gol: 40’ Leander Dendoncker (RO). Ast: 26.688.
* Girona 0-Sevilla 2. Goles: 30’ Alfonso Gonzales, 55’ Isaac Romero (S). Ast: 11.305.
-Viernes:
* Elche 2-Levante 0. Goles: 46’ Rafa Mir, 51’ Rodrigo Mendoza (E). Ast: 26.935.
* Valencia 3-Getafe 0. Goles: 30’ Mouctar Diakhaby, 54’ Arnaut Danjuma, 90+7’ Hugo Duro (V). Ast: 45.449.
-Posiciones: Real Madrid 9 puntos, Athletic Bilbao 9, Villarreal 7, Barcelona 7, Espanyol 7, Getafe 6, Elche 5, Betis 5, Valencia 4, Rayo 4, Alavés 4.