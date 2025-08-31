Juventus gana al Genoa e Inter cae ante Udinese

Vlahovic celebró la conquista de su segundo gol del campeonato al abrir el marcador a los 73′ para Juventus, que ahora lidera el torneo con Napoli, Cremonese y Roma, los otros equipos que también ganaron sus dos partidos.

Lea más: Guirassy lidera triunfo del Borussia Dortmund

Por su parte, el Inter de Milán dejó escapar este domingo una ventaja de un gol y encajó una remontada ante el Udinese (1-2), en apenas 10 minutos antes del descanso, que supuso su primera derrota de la temporada.

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó de titular y brindó asistencia para el segundo gol de equipo, que ganó 3-2 al Sassuolo. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en la derrota 0-1 ante Juventus.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resultados y goleadores:

* Inter de Milán 1-Udinese 2. Goles: 17’ Denzel Dumfries (IM); 29’ Keinan Davis, de penal, 40’ Arthur Atta (U).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Lazio 4-Hellas Verona 0. Goles: 3’ Matteo Guendouzi, 11’ Mattia Zaccagni, 41’ Valentín Castellanos, 82’ Boulaye Dia (L).

* Genoa 0-Juventus 1. Gol: 73’ Dusan Vlahovic (J).

* Torino 0-Fiorentina 0. Ast: 25.000.

-Resultados del sábado:

* Napoli 1-Cagliari 0. Gol: 90+5’ André-Frank Zambo Anguissa (N).

* Pisa 0-Roma 1. Gol: 55’ Matías Soulé (R).

* Bolonia 1-Como 0. Gol: 59’ Riccardo Orsolini (B).

* Parma 1-Atalanta 1. Goles: 79’ Mario Pašalic (A); 85’ Patrick Cutrone (P).

-Viernes:

* Cremonese 3-Sassuolo 2. Goles: 37’ Filippo Terracciano, 39’ Franco Vázquez, 90+3’ Manuel De Luca, de penal (C); 65’ Andrea Pinamonti, 73’ Domenico Berardi, de penal (S). Ast: 10.000.

* Lecce 0-Milan 2. Goles: 66’ Ruben Loftus-Cheek, 86’ Christian Pulisic (M).

-Posiciones: Juventus 6 puntos, Napoli 6, Cremonese 6, Roma 6, Udinese 4, Inter 3, Lazio 3, Milan 3, Como 3, Bolonia 3.