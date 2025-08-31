Fútbol Internacional

Juventus gana al Genoa e Inter cae ante Udinese

Juventus, con un gol del serbio Dusan Vlahovic, venció este domingo por 1-0 como visitante al Genoa, mientras que Inter de Milán cayó de local 1-2 ante Udinese en el cierre de la segunda fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

31 de agosto de 2025 - 17:57
Dusan Vlahovic anota con golpe de cabeza el gol de la victoria para Juventus ante Genoa. (EFE).
Vlahovic celebró la conquista de su segundo gol del campeonato al abrir el marcador a los 73′ para Juventus, que ahora lidera el torneo con Napoli, Cremonese y Roma, los otros equipos que también ganaron sus dos partidos.

Por su parte, el Inter de Milán dejó escapar este domingo una ventaja de un gol y encajó una remontada ante el Udinese (1-2), en apenas 10 minutos antes del descanso, que supuso su primera derrota de la temporada.

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó de titular y brindó asistencia para el segundo gol de equipo, que ganó 3-2 al Sassuolo. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en la derrota 0-1 ante Juventus.

Resultados y goleadores:

* Inter de Milán 1-Udinese 2. Goles: 17’ Denzel Dumfries (IM); 29’ Keinan Davis, de penal, 40’ Arthur Atta (U).

* Lazio 4-Hellas Verona 0. Goles: 3’ Matteo Guendouzi, 11’ Mattia Zaccagni, 41’ Valentín Castellanos, 82’ Boulaye Dia (L).

* Genoa 0-Juventus 1. Gol: 73’ Dusan Vlahovic (J).

* Torino 0-Fiorentina 0. Ast: 25.000.

-Resultados del sábado:

* Napoli 1-Cagliari 0. Gol: 90+5’ André-Frank Zambo Anguissa (N).

* Pisa 0-Roma 1. Gol: 55’ Matías Soulé (R).

* Bolonia 1-Como 0. Gol: 59’ Riccardo Orsolini (B).

* Parma 1-Atalanta 1. Goles: 79’ Mario Pašalic (A); 85’ Patrick Cutrone (P).

-Viernes:

* Cremonese 3-Sassuolo 2. Goles: 37’ Filippo Terracciano, 39’ Franco Vázquez, 90+3’ Manuel De Luca, de penal (C); 65’ Andrea Pinamonti, 73’ Domenico Berardi, de penal (S). Ast: 10.000.

* Lecce 0-Milan 2. Goles: 66’ Ruben Loftus-Cheek, 86’ Christian Pulisic (M).

-Posiciones: Juventus 6 puntos, Napoli 6, Cremonese 6, Roma 6, Udinese 4, Inter 3, Lazio 3, Milan 3, Como 3, Bolonia 3.

