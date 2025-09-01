Oficial: Julio Enciso fue presentado en el Racing de Estrasburgo

Julio Enciso es nuevo jugador de Racing de Estrasburgo. El club de la Ligue 1 anunció oficialmente al futbolista paraguayo, que firmó hasta junio de 2029. El canterano de Libertad fue adquirido por BlueCO, consorcio dueño de los Los Blanquiazules y del Chelsea. El delantero jugaría una temporada en Francia y posteriormente, regresaría a la Premier League para vestir la casaca de los Blues.

Lea más: Antonio Sanabria: definición y festejo de un gol que no fue...

“Julio Enciso se ha unido al Estrasburgo con un contrato permanente, por términos no revelados y sujeto a los procesos regulatorios habituales”, comunicó Brighton. “El internacional paraguayo se unió a nosotros procedente de Libertad en enero de 2023, disputando 57 partidos y anotando cinco goles”, añadieron las Gaviotas sobre los números de Enciso, quien había jugado cedido en el Ipswich Town Football.

El anuncio de Julio Enciso en el Estrasburgo

¿Qué dijo Fabián Hurzeler sobre Julio Enciso?

Fabián Hurzeler fue el responsable de la salida de Julio Enciso. El técnico no tuvo en cuenta al delantero en el regreso de los Juegos Olímpicos París 2024. Ahora, con la partida, el DT hizo referencia a la transferencia. “Julio está deseando jugar con regularidad, sobre todo en un año de Mundial. Lo valoramos mucho, pero no podemos garantizarle partidos regulares”, expresó el entrenador de 32 años.

Lea más: Vídeo: El gol de Guillermo Paiva en la goleada 4-0 de Junior

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy