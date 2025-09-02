Cortés entrena con el grupo y Loum es duda para el partido contra el Deportivo

El extremo colombiano completó con normalidad las dos sesiones de entrenamiento programadas por el técnico del Sporting, Asier Garitano, para este martes, integrándose con sus nuevos compañeros al oficializar su llegada el último día del mercado.
Por su parte, el centrocampista senegalés notó molestias musculares en una de sus piernas en la sesión matinal tras un golpeo a puerta, algo que le hizo perderse el entrenamiento de la tarde, por precaución; y le mantiene pendiente de pruebas médicas.
Este inconveniente que deja a Loum como duda con miras al partido en A Coruña, si bien Cortés apunta a estrenarse en convocatoria después de ser inscrito en el registro de LaLiga durante la tarde del lunes, a tiempo antes del cierre oficial del mercado.
El senegalés podría sumarse así a Jesús Bernal, única baja confirmada para el partido, que continúa trabajando al margen en su recuperación, con ejercicios específicos sobre el césped de Mareo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy