Cortés entrena con el grupo y Loum es duda para el partido contra el Deportivo

Gijón (España), 2 sep (EFE).- El Real Sporting de Gijón ha continuado este martes con la preparación de la próxima jornada de liga en su visita al Deportivo de la Coruña (Riazor, sábado 14:15 horas GMT) con los últimos fichajes rojiblancos, el colombiano Oscar Cortés y el senegalés Mamadou Loum, como protagonistas.