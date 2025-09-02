El City cede a Akanji al Inter con opción de compra obligatoria bajo condiciones

Londres, 1 sep (EFE).- El Manchester City ha acordado la cesión de Manuel Akanji al Inter de Milán, en una operación que oscila los dos millones de euros y que incluye una opción de compra de 15 millones de euros que se convertirá en obligatoria si el central disputa al menos el 50 % de los partidos de la temporada y si el conjunto 'nerazzurro' se proclama campeón de la Serie A.