El City cede a Akanji al Inter con opción de compra obligatoria bajo condiciones
Londres, 1 sep (EFE).- El Manchester City ha acordado la cesión de Manuel Akanji al Inter de Milán, en una operación que oscila los dos millones de euros y que incluye una opción de compra de 15 millones de euros que se convertirá en obligatoria si el central disputa al menos el 50 % de los partidos de la temporada y si el conjunto 'nerazzurro' se proclama campeón de la Serie A.
Por EFE
02 de septiembre de 2025 - 05:15
El suizo, fichado en el verano de 2022 procedente del Borussia Dortmund y con contrato en vigor hasta 2027, no ha disputado ni un solo minuto en las tres primeras jornadas de la Premier League.
En su etapa en el Etihad, Akanji ha cosechado un notable palmarés en apenas dos cursos, con dos títulos de Premier League, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos.