Eliminatorias Sudamericanas: Brasil desea enderezar su irregular campaña

Brasil, a 10 puntos de la cima que ocupa Argentina, su más enconado rival en el fútbol, la Canarinha, llega a la penúltima jornada con la misión de enderezar sobre el final una campaña irregular que dejó sin empleo a los entrenadores Fernando Diniz y Dorival Júnior y precipitó la llegada del italiano Carlo Ancelotti.