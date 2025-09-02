Eliminatorias Sudamericanas: Brasil desea enderezar su irregular campaña

El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, será el teatro de los acontecimientos el jueves (21:30 hora paraguaya) entre Brasil, que ocupa el tercer puesto con los mismos 25 puntos que tiene Ecuador, frente a la colista Chile, ya eliminada con 10.
Pedro: “Me ven diferente”
De la sorpresa a la esperanza, João Pedro cambia su estatus con la selección nacional en seis meses: “Me ven diferente”.
El delantero fue la opción de Dorival contra Colombia y no tuvo un buen desempeño. Desde entonces, fue vendido al Chelsea por casi 500 millones de reales, ganó el Mundial de Clubes y es un jugador destacado en la Premier League.
Lea más: Eliminatorias Sudamericanas: Borrón y cuenta nueva en Chile
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para João Pedro, la respuesta es incalculable, y su regreso a la selección brasileña consolida la trayectoria de alguien que ha cambiado el rol sorpresa por el dorsal número 9.
Desde su última aparición con la camiseta de Brasil hasta su regreso con Ancelotti, el estatus del delantero ha cambiado drásticamente. El martes, Brasil visitará a Bolivia.