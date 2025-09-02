Fútbol Internacional

Eliminatorias Sudamericanas: Brasil desea enderezar su irregular campaña

Brasil, a 10 puntos de la cima que ocupa Argentina, su más enconado rival en el fútbol, la Canarinha, llega a la penúltima jornada con la misión de enderezar sobre el final una campaña irregular que dejó sin empleo a los entrenadores Fernando Diniz y Dorival Júnior y precipitó la llegada del italiano Carlo Ancelotti.

02 de septiembre de 2025 - 17:54
Los jugadores de la selección brasileña de fútbol Joao Pedro (i) y Jean Lucasen participan en una rueda de prensa este martes, en el centro de entrenamiento Granja Comary, en Teresópolis (Brasil).
El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, será el teatro de los acontecimientos el jueves (21:30 hora paraguaya) entre Brasil, que ocupa el tercer puesto con los mismos 25 puntos que tiene Ecuador, frente a la colista Chile, ya eliminada con 10.

Pedro: “Me ven diferente”

De la sorpresa a la esperanza, João Pedro cambia su estatus con la selección nacional en seis meses: “Me ven diferente”.

El delantero fue la opción de Dorival contra Colombia y no tuvo un buen desempeño. Desde entonces, fue vendido al Chelsea por casi 500 millones de reales, ganó el Mundial de Clubes y es un jugador destacado en la Premier League.

Para João Pedro, la respuesta es incalculable, y su regreso a la selección brasileña consolida la trayectoria de alguien que ha cambiado el rol sorpresa por el dorsal número 9.

Desde su última aparición con la camiseta de Brasil hasta su regreso con Ancelotti, el estatus del delantero ha cambiado drásticamente. El martes, Brasil visitará a Bolivia.

