Flick, Xabi Alonso y Simeone posan juntos en reunión de los técnicos profesionales

Flick y Alonso, que se encontraron por primera vez desde que este último se hizo cargo del conjunto madridista tras relevar al italiano Carlo Ancelotti, escoltaron a Simeone en la puesta en escena, con Ernesto Valverde y Manolo González, entrenadores de Athletic y Espanyol a la derecha del germano.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue el anfitrión del amigable encuentro de la mayoría de los entrenadores de Primera y Segunda, así como de otros que se encuentran actualmente sin equipo como Sergio González, Borja Jiménez o José Ramón Sandoval, entre otros, en la sede federativa, donde pudieron conversar distendidamente.

En la reunión, celebrada en estas fechas ante el parón de la liga por la actividad de las selecciones nacionales, se aprovechó también para analizar las grandes líneas maestras, compartir experiencias, hacer un balance de lo acaecido la pasada temporada y desarrollar nuevas líneas de mejora en el aspecto colectivo.