Lamine Yamal: “De lo que se debe hablar es de lo que hago dentro del campo”

“Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas”, dijo Yamal a TVE. “De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad”.

Días antes, De la Fuente había pedido a la prensa que se centrara en el rendimiento del jugador del Barcelona en el campo, destacando su profesionalidad y el trabajo duro, en lugar de en polémicas como su fiesta de cumpleaños o su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Sobre el reciente empate del Barcelona en Vallecas (1-1), Lamine Yamal aseguró que el hambre de la plantilla sigue intacta. “Lo más difícil es volver a ganar pero tenemos ganas. Somos una plantilla joven que no venimos de ganar cuatro Ligas seguidas ni dos Champions. Tenemos ganas de más y confianza para volver a ganar”.

En la misma entrevista, Yamal se refirió a su cambio de dorsal en el club, donde ahora viste la camiseta con el número 10. Explicó que se comenzó a hablar de este tema después de la Eurocopa, aunque “no era el momento”. “Cuando vi la oportunidad no sentí presión, sólo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19”, comentó.

Yamal también se ha fijado el objetivo de marcar más goles esta temporada y valoró las decisiones de sus compañeros Nico Williams y Fermín López de quedarse en sus respectivos clubes. “Lo hablé con Nico pero es su carrera, soy demasiado joven como para decirle a alguien lo tiene que hacer. Es su carrera y lo importante es que disfrute donde está, que lo pase bien y me alegro si él está contento”, reconoció sobre Williams.

Finalmente, sobre Fermín, indicó: “está feliz, como siempre. Mientras estés en el Barça puedes estar tranquilo y si alguien decide salir es por decisión suya. Somos un grupo joven y unido en el que nadie tiene problemas, disfrutamos del club y creo que nadie quiere salir. Le preguntamos de broma sobre Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar”, sentenció.

Fuente: EFE