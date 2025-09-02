Portugal rinde un emotivo homenaje a Diogo Jota y Jorge Costa

Familiares, amigos, compañeros de profesión y las más altas autoridades del país, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luís Montenegro, se reunieron en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para recordarlos.

Rebelo de Sousa explicó en su discurso que el evento estaba planificado inicialmente para celebrar la victoria de Portugal en la Liga de Naciones, pero los trágicos fallecimientos cambiaron su propósito a una despedida para ambos futbolistas.

La selección portuguesa, dirigida por el técnico español Roberto Martínez, asistió en pleno. Figuras como Cristiano Ronaldo, João Félix y Rúben Neves, amigo íntimo de Diogo Jota, saludaron y abrazaron a los familiares de los fallecidos a su llegada. La presencia de la selección coincidió con su concentración en la Ciudad del Fútbol, donde se preparan para la fase de clasificación del Mundial de 2026. También estuvieron presentes los presidentes del Oporto, André Vilas-Boas, y de la FPF, Pedro Proença, junto al ex agente del jugador Jorge Mendes.

En su discurso, Rebelo de Sousa afirmó que Diogo Jota “estará eternamente en el banquillo, está con la selección y con las futuras selecciones, nunca más dejará de ser seleccionado, como dice también el primer ministro, está seleccionado para la eternidad”. Sobre Costa, el presidente destacó los desafíos que enfrentó con la selección nacional: “Si no ganamos por un poco todo, ganamos de todo más, nos quedamos a un paso o a dos pases para ganar todo”.

Rúben Neves, quien intervino en la ceremonia, dijo a los periodistas que ha decidido llevar la camiseta con el número 21, el número de su amigo Diogo Jota, para mantenerlo “lo más presente posible” en el futuro. “Fue la manera que encontré de llevarlo conmigo”, afirmó Neves, quien también reveló que se ha hecho un tatuaje con una imagen de él abrazando a Diogo Jota.

El primer ministro Montenegro también destacó la presencia de Cristiano Ronaldo para elogiar a los homenajeados: “Tenemos aquí con nosotros al mejor del mundo, el mejor de siempre, y él sólo fue y es el mejor del mundo y el mejor de siempre porque tuvo, y tiene, compañeros de igual valor a su lado”.

Durante el evento, Proença, presidente de la FPF, anunció la creación de la Plaza de los Héroes en la sede de la federación, un espacio público para homenajear a “todos aquellos que contribuyeron al fútbol portugués”. Afirmó que “los héroes como Diogo Jota y Jorge Costa son de todos”. El gobierno portugués, representado por Montenegro y la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Margarida Balseira, junto a Proença, entregaron a las familias la Medalla de Atleta de Mérito a título póstumo. Por su parte, Rebelo de Sousa los condecoró con las insignias de Comendadores de la Orden del Mérito.

Al finalizar, las autoridades descubrieron dos placas con las camisetas de los fallecidos en el exterior del auditorio FPF Arena.

Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, también futbolista, murieron el 3 de julio en un accidente de tráfico en la A52, en Cernadilla, España. El delantero, que se formó en Gondomar y Paços de Ferreira, jugó en el Atlético de Madrid y el Oporto antes de unirse al Liverpool en 2020. André Silva jugaba en el Penafiel, de la segunda división portuguesa.

Jorge Costa, de 53 años, falleció el 5 de agosto a causa de un paro cardiorrespiratorio en el centro de entrenamiento del Oporto. En el momento de su muerte, se desempeñaba como director de fútbol profesional del club desde 2024. No obstante, es más reconocido por su carrera como jugador, en la que se convirtió en un icono del Oporto, el club en el que se formó y jugó de 1992 a 2005.