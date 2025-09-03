Eliminatorias Sudamericanas: Colombia quiere sentenciar el pase y la suerte de Bolivia

Un triunfo en el duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el jueves a las 18:30 (20:30 en Py) en Barranquilla le bastará a los cafeteros para conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Con Luis Díaz inspirado en su nuevo club, el Bayern de Múnich, la gran incógnita del entrenador Néstor Lorenzo es quién ocupará el puesto en el ataque de Durán.

El indócil goleador de 21 años sufrió una lesión con el Fenerbahçe turco, pero la prensa cafetera pone en duda la dolencia y atribuye su ausencia a su supuesta mala relación con sus compañeros y el cuerpo técnico.

Ante la baja, el seleccionador argentino convocó a Moreno, un pedido popular que está a punto de cumplir los 40. Colombia, que acumula seis partidos sin ganar, ocupa con 22 puntos la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial.

Para Bolivia una derrota en la calurosa ciudad caribeña sería casi una sentencia de muerte. Los del altiplano son octavos, con 17 unidades, una menos que Venezuela, su principal competidor por el cupo en la repesca.

En caso de que la Vinotinto pierda ante Argentina, Colombia logrará la clasificación si suma por lo menos un punto.