Facundo Pellistri: "Suárez, Cavani y Godín nos enseñaron muchas cosas"

Así lo dijo en una rueda de prensa en el Complejo Celeste la víspera de que la selección dirigida por Marcelo Bielsa reciba en el estadio Centenario a su par de Perú, en un duelo de la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de 2026.

"Uruguay siempre se caracterizó por tener un buen grupo. Obviamente, los más veteranos, que ya se fueron por el paso del tiempo, nos enseñaron los valores a todos los que íbamos entrando a la selección, que siempre hay que empujar para el mismo lado todos juntos, que el grupo es muy importante. Luis (Suárez), Edi (Cavani) y (Diego) Godín nos enseñaron eso y muchas otras cosas", dijo Pellistri.

El atacante destacó como actuales referentes de la selección uruguaya a José María Giménez o Nahitan Nández y afirmó que con ellos permanece el legado de los que ya se fueron de la Celeste, a la que "siempre tratamos de llevar lo más alto posible".

Pellistri también habló sobre su permanencia en el Panathinaikos griego, donde juega hace un año, y afirmó que allí se siente contento porque tiene "mucho rodaje".

"Para un jugador cuando puede tener rodaje y puede tener minutos de cancha siempre es bueno y cuando viene a la selección eso siempre ayuda. Por mi parte, siempre voy a tratar de ayudar al equipo como pueda", añadió.

Finalmente, Pellistri fue consultado por Kevin Amaro -citado por primera vez a la selección uruguaya- e Ignacio Laquintana, con quienes comparte posición.

"Es la selección uruguaya, siempre tienen que estar los mejores. Se viene un nuevo Mundial y hay que ver todas las posibilidades, obviamente. Ellos están pasando por un momento increíble. Son tremendos jugadores y tremendas personas", respondió.

Este jueves Uruguay recibirá a Perú en el histórico estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre jugará ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

En caso de conseguir una victoria o un empate ante los peruanos, el equipo de Bielsa sellará el boleto a su quinto Mundial consecutivo.