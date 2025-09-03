La justicia brasileña rechaza un nuevo recurso de Robinho y el exfutbolista permanece en prisión

La defensa del exfutbolista sostenía que la justicia brasileña no había tomado en cuenta la retroactividad de una ley migratoria de 2017, la cual permite que las penas impuestas en el extranjero se cumplan en Brasil. Según sus abogados, la ley no debería aplicarse a Robinho, dado que la violación por la que fue condenado ocurrió en 2013, antes de que la ley entrara en vigor.

Robinho, que jugó en clubes como el Real Madrid, el Milan y el Manchester City, fue condenado en Italia en 2017 a nueve años de cárcel por la violación grupal de una mujer en una discoteca de Milán. El exfutbolista evitó la cárcel en ese momento porque ya había regresado a Brasil, país que prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Sin embargo, en marzo del año pasado, un tribunal brasileño homologó la sentencia italiana, permitiendo que Robinho cumpliera su condena en su país natal. Fue arrestado en Santos y, un día después, ingresó en la prisión de Tremembé, en el estado de São Paulo.