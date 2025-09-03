Fútbol Internacional

Manchester City confirma su lista para la Champions League

El Manchester City confirmó su lista de 23 jugadores para la próxima temporada de la Champions League, sin dejar fuera a ninguna de sus figuras y con la inclusión de todos sus nuevos fichajes. El equipo de Pep Guardiola ha dejado dos plazas libres, lo que podría indicar posibles incorporaciones en el mercado de enero.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 22:02
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City de Inglaterra.
La nómina incluye a los fichajes de verano como Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y el portero Gianluigi Donnarumma, cuyo traspaso se completó en el último día del mercado. El sorteo de la competición ha deparado que el Manchester City se enfrente de nuevo al Real Madrid, y además, viajará a España para medirse al Villarreal.

Lista completa del Manchester City para la Champions League 2025/26:

Porteros: Gianluigi Donnarumma, Stefan Ortega, Marcus Bettinelli, James Trafford.

Defensas: Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov.

Centrocampistas: Tijjani Reijnders, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Rodri, Nico González, Matheus Nunes, Savinho, Phil Foden, Nico O’Reilly, Oscar Bobb.

Delanteros: Erling Haaland, Omar Marmoush.

