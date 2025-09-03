Manchester City confirma su lista para la Champions League

La nómina incluye a los fichajes de verano como Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y el portero Gianluigi Donnarumma, cuyo traspaso se completó en el último día del mercado. El sorteo de la competición ha deparado que el Manchester City se enfrente de nuevo al Real Madrid, y además, viajará a España para medirse al Villarreal.
Lista completa del Manchester City para la Champions League 2025/26:
Porteros: Gianluigi Donnarumma, Stefan Ortega, Marcus Bettinelli, James Trafford.
Defensas: Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov.
Centrocampistas: Tijjani Reijnders, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Rodri, Nico González, Matheus Nunes, Savinho, Phil Foden, Nico O’Reilly, Oscar Bobb.
Delanteros: Erling Haaland, Omar Marmoush.