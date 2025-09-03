Max Dowman entra en la lista del Arsenal para la Champions y Gabriel Jesus se queda fuera

Dowman, que ya debutó en la Premier League, se convierte en el jugador más joven del Arsenal en ser inscrito para la máxima competición europea.
El conjunto 'gunner' se enfrentará entre otros al Athletic Club en San Mamés en la primera jornada, al Atlético de Madrid en el Emirates en la tercera, y al Bayern de Múnich y al Inter en la quinta y séptima fecha, respectivamente.
Lista del Arsenal para la Liga de Campeones 2025/26:
Porteros: David Raya (ESP), Kepa Arrizabalaga (ESP) y Tommy Setford (ENG).
Defensas: William Saliba (FRA), Cristian Mosquera (ESP), Ben White (ENG), Piero Hincapié (ECU), Gabriel (BRA), Jurriën Timber (NED) y Riccardo Calafiori (ITA).
Centrocampistas: Martin Ødegaard (NOR), Eberechi Eze (ENG), Christian Nørgaard (DEN), Leandro Trossard (BEL), Noni Madueke (ENG), Mikel Merino (ESP), Kai Havertz (GER), Martin Zubimendi (ESP), Declan Rice (ENG) y Max Dowman (ENG).
Delanteros: Bukayo Saka (ENG), Gabriel Martinelli (BRA) y Viktor Gyökeres (SWE).