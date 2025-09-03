Max Dowman entra en la lista del Arsenal para la Champions y Gabriel Jesus se queda fuera

Londres, 3 sep (EFE).- Max Dowman, de 15 años, figura en la lista del Arsenal para la Liga de Campeones, mientras que el técnico Mikel Arteta ha excluido al brasileño Gabriel Jesus, aún de baja por la lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió en enero y cuyo regreso no se espera hasta noviembre.