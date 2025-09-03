Fútbol Internacional

Max Dowman entra en la lista del Arsenal para la Champions y Gabriel Jesus se queda fuera

Londres, 3 sep (EFE).- Max Dowman, de 15 años, figura en la lista del Arsenal para la Liga de Campeones, mientras que el técnico Mikel Arteta ha excluido al brasileño Gabriel Jesus, aún de baja por la lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió en enero y cuyo regreso no se espera hasta noviembre.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 16:30
Dowman, que ya debutó en la Premier League, se convierte en el jugador más joven del Arsenal en ser inscrito para la máxima competición europea.

El conjunto 'gunner' se enfrentará entre otros al Athletic Club en San Mamés en la primera jornada, al Atlético de Madrid en el Emirates en la tercera, y al Bayern de Múnich y al Inter en la quinta y séptima fecha, respectivamente.

Lista del Arsenal para la Liga de Campeones 2025/26:

Porteros: David Raya (ESP), Kepa Arrizabalaga (ESP) y Tommy Setford (ENG).

Defensas: William Saliba (FRA), Cristian Mosquera (ESP), Ben White (ENG), Piero Hincapié (ECU), Gabriel (BRA), Jurriën Timber (NED) y Riccardo Calafiori (ITA).

Centrocampistas: Martin Ødegaard (NOR), Eberechi Eze (ENG), Christian Nørgaard (DEN), Leandro Trossard (BEL), Noni Madueke (ENG), Mikel Merino (ESP), Kai Havertz (GER), Martin Zubimendi (ESP), Declan Rice (ENG) y Max Dowman (ENG).

Delanteros: Bukayo Saka (ENG), Gabriel Martinelli (BRA) y Viktor Gyökeres (SWE).

