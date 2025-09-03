Messi se despide de su público, Venezuela precisa puntuar

Sin que aún se haya designado la sede de la próxima Copa América 2028, no habrá más partidos oficiales en suelo argentino hasta las eliminatorias del Mundial 2034, lo que anticipa la despedida del capitán argentino, puesto que Argentina no tiene que jugarse la clasificación a la Copa del Mundo 2030 por albergar uno de los encuentros inaugurales.

El astro argentino de 38 años confirmó la semana pasada que el duelo ante Venezuela será su último partido como local en eliminatorias mundialistas, por lo que el choque de este jueves será su último encuentro oficial en casa.

"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga' en entrevista con Apple TV, cerrando así el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", añadió.

Messi, ganador con la 'Albiceleste' de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, se perfila como titular para el partido de este jueves, compartiendo el frente de ataque con Julián Álvarez y Thiago Almada.

En el mediocampo, el entrenador Lionel Scaloni alinearía a Rodrigo De Paul, compañero de 'Leo' en el Inter Miami, junto a Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, estrella de Boca Juniors y que ocuparía el puesto del suspendido Enzo Fernández.

El portero será Emiliano Martínez y la defensa sería la misma que hace años, con Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, que sin embargo podría ser reemplazado por Leonardo Balerdi si no se recupera de una leve sobrecarga muscular.

Scaloni ha aprovechado las últimas jornadas de eliminatorias para dar minutos a algunos jóvenes pensando en la conformación del plantel que buscará el bicampeonato mundial el año próximo, y en esta ocasión incluyó en la convocatoria a Claudio Echeverri, Nicolás Paz, Julio Soler, Valentín Carboni y Franco Mastantuono, reciente adquisición del Real Madrid.

Venezuela, por su parte, llega al duelo de este jueves con la aspiración de seguir sumando puntos para lograr clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo.

Tras caer en la última jornada ante Uruguay pero encadenar previamente triunfos ante Bolivia y Perú, la 'Vinotinto' ocupa actualmente el séptimo lugar en las eliminatorias con 18 puntos y, de finalizar en esa posición, disputaría una repesca para ingresar al Mundial.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista se ubican cuatro unidades de Colombia, que marcha sexta y se estaría quedando con el último puesto de clasificación directa, y un punto por encima de Bolivia, octava en la clasificación y que busca arrebatarle su lugar en la repesca.

"Llegamos hasta acá sin que nadie nos regalara nada, y confío mucho en lo que podamos hacer el jueves. Los muchachos están con muchas ganas. Estas son oportunidades para quedar en el cuadrito", señaló en las últimas el seleccionador argentino de Venezuela en diálogo con la señal ESPN.

Sobre el condimento de la despedida de Messi ante su público en partidos oficiales, mencionó que sus jugadores deben abstraerse de la situación, mantener la concentración y continuar por la senda de los últimos partidos.

De cara al encuentro de este martes, Batista podrá alinear prácticamente el mismo equipo que viene de caer por 0-2 ante Uruguay en la última fecha, con la excepción del mediocampista José Andrés Martínez, suspendido para el encuentro ante Argentina y recientemente intervenido por una lesión en la mano.

Tras visitar a Argentina, Venezuela recibirá el próximo martes a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en un encuentro que se perfila decisivo para sus aspiraciones mundialistas.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y, Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Cancha: Estadio Monumental de Buenos Aires.